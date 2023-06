ОФИЦИАЛЬНО. Новая десятка. Полузащитник Брайтона перешел в Ливерпуль

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил о переходе 24-летнего аргентинского полузащитника Алексиса Макаллистера из «Брайтона».

Футболист уже прошел медосмотр и подписал долгосрочный контракт с клубом. Макаллистер будет выступать за «красных» под 10-м номером. Сумма сделки не раскрывается, однако ранее сообщалось, что Красные заплатят ориентировочно 35-40 миллионов фунтов, прописанных в качестве клаусулы.

Макаллистер выступал за «Брайтон» с 2019 года. Алексис провел за команду 112 матчей, отличившись 20 голами и 9 ассистами. В сезоне 2022/23 аргентинец сыграл 40 игр во всех турнирах в футболке «чаек», забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

We have reached an agreement for the transfer of @alemacallister from Brighton & Hove Albion on a long-term deal for an undisclosed fee ✍️ — Liverpool FC (@LFC) June 8, 2023

"It's amazing to be here and I can't wait to get started"



Watch @alemacallister's first interview as a Red in full on @LFCTV GO 🔴 — Liverpool FC (@LFC) June 8, 2023