ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М назначила нового главного тренера

«Боруссия» Менхенгладбах официально объявила о назначении Херардо Сеоане на пост главного тренера команды.

44-летний специалист подписал с клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Предыдущий главный тренер «Боруссии» М Даниэль Фарке недавно был отправлен в отставку

Херардо Сеоане вместе с клубом «Янг Бойз» выиграл три чемпионата Швейцарии и один национальный кубок. Затем с «Байером» он занял третье место в Бундеслиге.

Borussia are delighted to announce that Gerardo Seoane has signed a three-year deal to become the club's new head coach 🤝



Welcome to the Foals! 🐎💚 pic.twitter.com/5z0X0XXV03