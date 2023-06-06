ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М назначила нового главного тренера
Херардо Сеоане сменил Даниэля Фарке и подписал контракт до лета 2026 года
«Боруссия» Менхенгладбах официально объявила о назначении Херардо Сеоане на пост главного тренера команды.
44-летний специалист подписал с клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.
Предыдущий главный тренер «Боруссии» М Даниэль Фарке недавно был отправлен в отставку
Херардо Сеоане вместе с клубом «Янг Бойз» выиграл три чемпионата Швейцарии и один национальный кубок. Затем с «Байером» он занял третье место в Бундеслиге.
Borussia are delighted to announce that Gerardo Seoane has signed a three-year deal to become the club's new head coach 🤝— Gladbach (@borussia_en) June 6, 2023
Welcome to the Foals! 🐎💚 pic.twitter.com/5z0X0XXV03
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