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Германия
06 июня 2023, 21:10 | Обновлено 06 июня 2023, 21:24
470
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М назначила нового главного тренера

Херардо Сеоане сменил Даниэля Фарке и подписал контракт до лета 2026 года

06 июня 2023, 21:10 | Обновлено 06 июня 2023, 21:24
470
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М назначила нового главного тренера
ФК Боруссия М. Херардо Сеоане

«Боруссия» Менхенгладбах официально объявила о назначении Херардо Сеоане на пост главного тренера команды.

44-летний специалист подписал с клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Предыдущий главный тренер «Боруссии» М Даниэль Фарке недавно был отправлен в отставку

Херардо Сеоане вместе с клубом «Янг Бойз» выиграл три чемпионата Швейцарии и один национальный кубок. Затем с «Байером» он занял третье место в Бундеслиге.

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Боруссия Менхенгладбах Херардо Сеоане назначение тренера Даниэль Фарке отставка
Источник ФК Боруссия Менхенгладбах
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