ОФИЦИАЛЬНО. Ангелос Постекоглу – новый тренер Тоттенхэма
Наставник возглавил лондонскую команду
Клуб АПЛ «Тоттенхэм» на официальном сайте подтвердил подписание контракта с наставником Ангелосом Постекоглу. Специалист получил контракт на 4 года.
Лондонский клуб сумел договориться с «Селтиком» о расторжении договора Постекоглу. Ранее наставник работал в Австралии и Японии, а европейский опыт пока ограничивается Шотландией.
В минувшем сезоне «Селтик» выиграл чемпионат, Кубок и Кубок лиги.
«Тоттенхэм» провалил минувший сезон АПЛ, финишировав на 8-й позиции.
We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2023
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