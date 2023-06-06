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Англия
06 июня 2023, 12:52 | Обновлено 06 июня 2023, 13:03
995
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ангелос Постекоглу – новый тренер Тоттенхэма

Наставник возглавил лондонскую команду

06 июня 2023, 12:52 | Обновлено 06 июня 2023, 13:03
995
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ангелос Постекоглу – новый тренер Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб АПЛ «Тоттенхэм» на официальном сайте подтвердил подписание контракта с наставником Ангелосом Постекоглу. Специалист получил контракт на 4 года.

Лондонский клуб сумел договориться с «Селтиком» о расторжении договора Постекоглу. Ранее наставник работал в Австралии и Японии, а европейский опыт пока ограничивается Шотландией.

В минувшем сезоне «Селтик» выиграл чемпионат, Кубок и Кубок лиги.

«Тоттенхэм» провалил минувший сезон АПЛ, финишировав на 8-й позиции.

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Тоттенхэм
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Kain_X_Rain
Ще б з Чемпионшіту тренера узяли для виходу до Ліги Чемпіонів )
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