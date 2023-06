ОФИЦИАЛЬНО. Ангелос Постекоглу – новый тренер Тоттенхэма

Клуб АПЛ «Тоттенхэм» на официальном сайте подтвердил подписание контракта с наставником Ангелосом Постекоглу. Специалист получил контракт на 4 года.

Лондонский клуб сумел договориться с «Селтиком» о расторжении договора Постекоглу. Ранее наставник работал в Австралии и Японии, а европейский опыт пока ограничивается Шотландией.

В минувшем сезоне «Селтик» выиграл чемпионат, Кубок и Кубок лиги.

«Тоттенхэм» провалил минувший сезон АПЛ, финишировав на 8-й позиции.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍