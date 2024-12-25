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25 декабря 2024, 11:59 | Обновлено 25 декабря 2024, 12:02
114
0

Награждены лучшие спортсмены года, рейтинг для Усика, куда уйдет Забарный

Главные новости за 24 декабря на Sport.ua

25 декабря 2024, 11:59 | Обновлено 25 декабря 2024, 12:02
114
0
Награждены лучшие спортсмены года, рейтинг для Усика, куда уйдет Забарный
НОК

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 24 декабря.

1. Серьезная проблема. Бабич пояснил, за что Черноморцу выдали трансферный бан
Одесский клуб получил наказание за долги во время предыдущего сезона

2. ОФИЦИАЛЬНО. Уехав из Китая, бразилец Оскар нашел себе новый клуб
Бывший полузащитник Челси продолжит карьеру в родном Сан-Паулу

3. Золотая бутса. Роберт Левандовски возглавляет рейтинг, кто на хвосте?
В топ-3 также входят Мохамед Салах и Гарри Кейн

4. Кто стал лучшим? В АСЖУ объявили топ-10 украинских спортсменов 2024 года
Рекордсменка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих стала лучшей

5. ФОТО. Магучих и Хижняк. В НОК наградили лучших спортсменов Украины 2024
Лучшими тренерами стали Татьяна Степанова и Александр Хижняк-старший

6. Несколько причин. Динамо отказалось от подписания аргентинского легионера
Киевлян, вероятно, смутили результативность и тактическая обученность игрока

7. Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

8. От Саморано до Алексиса Санчеса: символическая сборная Чили всех времен
О самых выдающихся футболистах длиннополосной страны

9. 5 самых дорогих игроков, купленных Черноморцем Григорчуку. Где они сейчас?
Неплохое поле для анализа

10. Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
О дальнейших перспективах топового украинского центрбека

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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