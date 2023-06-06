Экс-игрок МЮ поставил под сомнение значимость достижений Ман Сити

51-летний Энди Коул, который защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 1995 по 2001 года, а в 2005-2006 годах играл за «Манчестер Сити», заявил, что нынешняя команда «горожан» никак не превосходит манкунианцев образца 1999 года.

«Называть «Ман Сити» лучшей командой в истории АПЛ уже сейчас – тотальное неуважение по отношению к «Манчестер Юнайтед», особенно со стороны людей, которые не бывали в таком положении. Можно констатировать, что многие ненавидят «МЮ» из-за его успехов. Следует отдать должное «Ман Сити», если он выиграет требл, но это не сделает его лучшей командой, чем наша.

Я бы не поменял ни одного нашего игрока на футболиста «Ман Сити», это было бы неуважительно по отношению к товарищам. К тому же мы все еще единственные обладатели требла.

«Ман Сити» потратил много денег, чтобы добраться до такого уровня, в то время как у «МЮ» было шесть воспитанников. Это говорит само за себя», – заявил Коул.

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне в третий раз подряд выиграл чемпионат Англии и стал обладателем Кубка страны. 10 июня команда Пепе Гвардиолы сыграет в Стамбуле с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов.