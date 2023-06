Порту победил Брагу и в 19-й раз завоевал Кубок Португалии

В финале Кубка Португалии «Порту» обыграл «Брагу» (2:0) и стал обладателем трофея.

На 53-й минуте автогол провел хавбек «Браги» Андре Орта, а на 81-й минуте гол у «Порту» забил Отавио.

Арбитр удалил по одному игроку у каждой команды. На 62-й минуте был удален защитник «Порту» Вендел, а на 79-й минуте красную карточку перед собой увидел защитник «Браги» Сику Ниакате.

«Порту» в 19-й раз в истории завоевал Кубок Португалии. А в сумме это уже 84-й трофей клуба за историю.

Кубок Португалии. Финал, 4 июня

Брага – Порту – 0:2

Голы: Андре Орта, 53 (автогол), Отавио, 81

⏱Final de Jogo / End of the match / Final del Partido 🔵⚪SC Braga 0-2 FC Porto ⚽53' André Horta (AG) ⚽81' Otávio #SCBFCP #Jamor23 pic.twitter.com/rmZQI4WEWr

Já são 8⃣4⃣ 🏆 O clube português com mais títulos oficiais 💙 #Jamor23 #SCBFCP pic.twitter.com/4w8gxSP7bp

19.ª Taça de Portugal do palmarés do Futebol Clube do Porto🏆💙#Jamor23 pic.twitter.com/qm6J6Vrz9w