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Ролан Гаррос
01 июня 2023, 19:33 | Обновлено 01 июня 2023, 20:02
282
1

Синнер с матчболов проиграл Альтмайеру во втором круге Ролан Гаррос

Нижняя четверть сетки лишилась еще одного теннисиста из первой десятки

01 июня 2023, 19:33 | Обновлено 01 июня 2023, 20:02
282
1
Синнер с матчболов проиграл Альтмайеру во втором круге Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Альтмайер

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер (№79 ATP) пробился в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, сенсационно обыграв восьмую ракетку мира Янника Синнера из Италии.

Ролан Гаррос. Второй круг
Янник Синнер (Италия) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 7:6(0), 6:7(7), 6:1, 6:7(4), 5:7

Отметим, что в четвертом сете Синнер не реализовал два матчбола. Это был самый продолжительный матч на турнире в этом году.

До этого 24-летний Альтмайер пять раз подряд проигрывал в первом круге турниров Grand Slam. В 2020-м он дошел на Ролан Гаррос до четвертого круга. Даниэль в следующем матче сыграет против Григора Димитрова.

Синнер стал вторым самым высокорейтинговым представителем нижней четверти турнирной сетки, который вылетел в ранних раундах. Ранее турнир покинул Даниил Медведев.

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Янник Синнер Даниэль Альтмайер Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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ptolemeus
Він ще в Римі непогано грав. Якби не дощ і перенесення матчу - дотиснув би Тіафо. 
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