Синнер с матчболов проиграл Альтмайеру во втором круге Ролан Гаррос

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер (№79 ATP) пробился в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, сенсационно обыграв восьмую ракетку мира Янника Синнера из Италии.

Ролан Гаррос. Второй круг

Янник Синнер (Италия) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 7:6(0), 6:7(7), 6:1, 6:7(4), 5:7

Отметим, что в четвертом сете Синнер не реализовал два матчбола. Это был самый продолжительный матч на турнире в этом году.

До этого 24-летний Альтмайер пять раз подряд проигрывал в первом круге турниров Grand Slam. В 2020-м он дошел на Ролан Гаррос до четвертого круга. Даниэль в следующем матче сыграет против Григора Димитрова.

Синнер стал вторым самым высокорейтинговым представителем нижней четверти турнирной сетки, который вылетел в ранних раундах. Ранее турнир покинул Даниил Медведев.

BATTLE ROYALE 👏



5 hours and 26 mins later, @daniel_altmaier outlasts Sinner in an epic 7-6(0), 7-6(7), 6-1, 7-6(4), 7-5 to make the #RolandGarros third round. pic.twitter.com/v6EeOd1WFk