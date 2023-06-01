Синнер с матчболов проиграл Альтмайеру во втором круге Ролан Гаррос
Нижняя четверть сетки лишилась еще одного теннисиста из первой десятки
Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер (№79 ATP) пробился в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, сенсационно обыграв восьмую ракетку мира Янника Синнера из Италии.
Ролан Гаррос. Второй круг
Янник Синнер (Италия) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 7:6(0), 6:7(7), 6:1, 6:7(4), 5:7
Отметим, что в четвертом сете Синнер не реализовал два матчбола. Это был самый продолжительный матч на турнире в этом году.
До этого 24-летний Альтмайер пять раз подряд проигрывал в первом круге турниров Grand Slam. В 2020-м он дошел на Ролан Гаррос до четвертого круга. Даниэль в следующем матче сыграет против Григора Димитрова.
Синнер стал вторым самым высокорейтинговым представителем нижней четверти турнирной сетки, который вылетел в ранних раундах. Ранее турнир покинул Даниил Медведев.
BATTLE ROYALE 👏— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2023
5 hours and 26 mins later, @daniel_altmaier outlasts Sinner in an epic 7-6(0), 7-6(7), 6-1, 7-6(4), 7-5 to make the #RolandGarros third round. pic.twitter.com/v6EeOd1WFk
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