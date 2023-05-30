Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного
Сейбот-Уайлд отправил восвояси Даниила Медведева
Бразильский теннисист Тьяго Сейбот-Уайлд (№172 АТР) стал автором первой громкой сенсации Открытого чемпионата Франции.
Он в первом круге, куда пробился через сито квалификации, выяснил отношения с Даниилом Медведевым и добился победы в пяти партиях. Вначале бразилец взят сет на больше-меньше (7:5), а затем потерпел аналогичное поражение (6:8). Далее он еще раз оступился (2:6), но два ключевых сета занес себе в актив с убедительным перевесом – 6:3, 6:4.
Ролан Гаррос-2023. Первый круг
Тьяго Сейбот-Уайлд (Бразилия, Q) – Даниил Медведев (2) – 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4
Во втором круге Сейбот-Уайлд сыграет с победителем поединка между французом Кентеном Али (№88 АТР) и Гвидо Пелья (№423 АТР) из Аргентины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Катерина проиграла сербке в двух сетах
Элина в двух сетах обыграла Мартину Тревизан