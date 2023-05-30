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ATP
30 мая 2023, 18:58 | Обновлено 30 мая 2023, 19:21
1535
4

Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного

Сейбот-Уайлд отправил восвояси Даниила Медведева

30 мая 2023, 18:58 | Обновлено 30 мая 2023, 19:21
1535
4
Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Сейбот-Уайлд

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот-Уайлд (№172 АТР) стал автором первой громкой сенсации Открытого чемпионата Франции.

Он в первом круге, куда пробился через сито квалификации, выяснил отношения с Даниилом Медведевым и добился победы в пяти партиях. Вначале бразилец взят сет на больше-меньше (7:5), а затем потерпел аналогичное поражение (6:8). Далее он еще раз оступился (2:6), но два ключевых сета занес себе в актив с убедительным перевесом – 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос-2023. Первый круг

Тьяго Сейбот-Уайлд (Бразилия, Q) – Даниил Медведев (2) – 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4

Во втором круге Сейбот-Уайлд сыграет с победителем поединка между французом Кентеном Али (№88 АТР) и Гвидо Пелья (№423 АТР) из Аргентины.

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Тьяго Сейбот-Уайлд Даниил Медведев Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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