Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот-Уайлд (№172 АТР) стал автором первой громкой сенсации Открытого чемпионата Франции.

Он в первом круге, куда пробился через сито квалификации, выяснил отношения с Даниилом Медведевым и добился победы в пяти партиях. Вначале бразилец взят сет на больше-меньше (7:5), а затем потерпел аналогичное поражение (6:8). Далее он еще раз оступился (2:6), но два ключевых сета занес себе в актив с убедительным перевесом – 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос-2023. Первый круг

Тьяго Сейбот-Уайлд (Бразилия, Q) – Даниил Медведев (2) – 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4

Во втором круге Сейбот-Уайлд сыграет с победителем поединка между французом Кентеном Али (№88 АТР) и Гвидо Пелья (№423 АТР) из Аргентины.