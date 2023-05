Стал известен победитель грунтового турнира серии АТР 1000 в Риме

Датский теннисист Хольгер Руне (АТР 7) не смог выиграть титул на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).

В финале Мастерса в столице Италии Хольгер уступил представителю страны 404 Даниилу Медведеву (АТР 3) в двух сетах за 1 час и 43 минуты.

ATP 1000 Рим. Грунт. Финал

Хольгер Руне (Дания) [7] – Даниил Медведев [3] – 5:7, 5:7

Руне боролся за свой четвертый титул в карьере. В прошлом году Руне стал чемпионом Мастерса в Париже, а в этом сезоне проиграл в матче за трофей на тысячнике в Монте-Карло.

