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ATP
21 мая 2023, 21:24 | Обновлено 21 мая 2023, 21:27
337
1

Стал известен победитель грунтового турнира серии АТР 1000 в Риме

К сожалению, Хольгер Руне не смог обыграть Даниила Медведева

21 мая 2023, 21:24 | Обновлено 21 мая 2023, 21:27
337
1
Стал известен победитель грунтового турнира серии АТР 1000 в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне и Даниил Медведев

Датский теннисист Хольгер Руне (АТР 7) не смог выиграть титул на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).

В финале Мастерса в столице Италии Хольгер уступил представителю страны 404 Даниилу Медведеву (АТР 3) в двух сетах за 1 час и 43 минуты.

ATP 1000 Рим. Грунт. Финал

Хольгер Руне (Дания) [7] – Даниил Медведев [3] – 5:7, 5:7

Руне боролся за свой четвертый титул в карьере. В прошлом году Руне стал чемпионом Мастерса в Париже, а в этом сезоне проиграл в матче за трофей на тысячнике в Монте-Карло.

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Хольгер Руне Даниил Медведев ATP Рим
Источник Sport.ua
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33may
Приятный нежданчик в виде победы на грунтовом корте
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