Скаут МЮ впечатлился игроком Ариса, которого хотело подписать Динамо

Английский «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время планирует тщательно проанализировать возможности 23-летнего вингера греческого «Ариса» Луиса Пальмы.

Накануне скаут «красных дьяволов» посетил матч «Ариса» против «Олимпиакоса», в котором команда Луиса Пальмы неожиданно отпраздновала победу (2:1), а гондурасец стал автором одного из голов.

Man United scout attended Aris-Olympiacos game yesterday.



Luis Palma was the player he was amazed with, he will follow his situation ahead of the summer transfer window#MUFC #ManUnited #LuisPalma #arisfc pic.twitter.com/tGTLtqBlKD