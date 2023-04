Повторение прошлогоднего финала. Определены финалистки в Штутгарте

22 апреля состоялись матчи 1/2 финала грунтового турнира серии WTA 500 в Штутгарте (Германия).

Анастасия Потапова проиграла Арине Соболенко, действующая чемпионка полька Ига Свёнтек прошла в финал на отказе туниски Онс Жабер.

Отметим, что в финале прошлого года Свёнтек обыграла как раз Соболенко.

WTA 500 Штутгарт. 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Онс Жабер [3] – 3:0 (отказ)

Арина Соболенко [2] – Анастасия Потапова – 6:1, 6:2

