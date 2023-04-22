Повторение прошлогоднего финала. Определены финалистки в Штутгарте
Ига Свёнтек и Арина Соболенко снова разыграют титул
22 апреля состоялись матчи 1/2 финала грунтового турнира серии WTA 500 в Штутгарте (Германия).
Анастасия Потапова проиграла Арине Соболенко, действующая чемпионка полька Ига Свёнтек прошла в финал на отказе туниски Онс Жабер.
Отметим, что в финале прошлого года Свёнтек обыграла как раз Соболенко.
WTA 500 Штутгарт. 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Онс Жабер [3] – 3:0 (отказ)
Арина Соболенко [2] – Анастасия Потапова – 6:1, 6:2
Iga Swiatek advances to the final after Ons Jabeur retires due to injury.— wta (@WTA) April 22, 2023
Final score: 3-0.#PorscheTennis pic.twitter.com/teI5gfRCeU
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