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WTA
22 апреля 2023, 18:32 |
524
2

Повторение прошлогоднего финала. Определены финалистки в Штутгарте

Ига Свёнтек и Арина Соболенко снова разыграют титул

22 апреля 2023, 18:32 |
524
2
Повторение прошлогоднего финала. Определены финалистки в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля состоялись матчи 1/2 финала грунтового турнира серии WTA 500 в Штутгарте (Германия).

Анастасия Потапова проиграла Арине Соболенко, действующая чемпионка полька Ига Свёнтек прошла в финал на отказе туниски Онс Жабер.

Отметим, что в финале прошлого года Свёнтек обыграла как раз Соболенко.

WTA 500 Штутгарт. 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Онс Жабер [3] – 3:0 (отказ)
Арина Соболенко [2] – Анастасия Потапова – 6:1, 6:2

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WTA Штутгарт Арина Соболенко Анастасия Потапова Ига Свёнтек Онс Жабер
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Іга просто супер, і Тенісистка, і Людина з великої букви
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Sashamar
Підкажіть хто-небудь. Нехай Іга завтра вийде в біло-червоно-білому. І тоді ця тварюка здохне від жаху, а її вусатий патрон від люті.
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