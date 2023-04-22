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Англия
22 апреля 2023, 13:14 | Обновлено 22 апреля 2023, 13:28
1019
0

У Зинченко второй в истории АПЛ показатель побед в стартовых 100 матчах

Украинец отметил юбилей в чемпионате Англии

22 апреля 2023, 13:14 | Обновлено 22 апреля 2023, 13:28
1019
0
У Зинченко второй в истории АПЛ показатель побед в стартовых 100 матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В пятницу, 21 апреля, в матче 32-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» сыграл вничью 3:3 с «Саутгемптоном». Для украинского защитника «канониров» Александра Зинченко эта встреча стала юбилейной – 100-й в лиге.

79 игр из ста, сыгранных Зинченко, завершились победами его команд – нынче «Арсенала», а ранее «Манчестер Сити».

Больше побед в первых 100 матчах АПЛ одержал лишь экс-одноклубник Зинченко по «Сити» Эмерик Лапорт – 82.

По 79 побед в стартовых 100 матчах АПЛ на счету Эдерсона и Филипа Фодена, по 77 – у Неманьи Видича, Габриэла Жезуса и Трента Александер-Арнольда.

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Александр Зинченко Английская Премьер-лига
Источник Squawka
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