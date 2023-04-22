У Зинченко второй в истории АПЛ показатель побед в стартовых 100 матчах
Украинец отметил юбилей в чемпионате Англии
В пятницу, 21 апреля, в матче 32-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» сыграл вничью 3:3 с «Саутгемптоном». Для украинского защитника «канониров» Александра Зинченко эта встреча стала юбилейной – 100-й в лиге.
79 игр из ста, сыгранных Зинченко, завершились победами его команд – нынче «Арсенала», а ранее «Манчестер Сити».
Больше побед в первых 100 матчах АПЛ одержал лишь экс-одноклубник Зинченко по «Сити» Эмерик Лапорт – 82.
По 79 побед в стартовых 100 матчах АПЛ на счету Эдерсона и Филипа Фодена, по 77 – у Неманьи Видича, Габриэла Жезуса и Трента Александер-Арнольда.
Most wins after 100 Premier League appearances:— Squawka (@Squawka) April 21, 2023
◎ 82 - Aymeric Laporte
◉ 79 - Oleksandr Zinchenko
◎ 79 - Ederson
◎ 79 - Phil Foden
◎ 77 - Nemanja Vidić
◎ 77 - Gabriel Jesus
◎ 77 - Trent Alexander-Arnold
Laporte’s record might stay for a LONG time. pic.twitter.com/t8KOuJH6GD
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мотивация от Александра принесла свои плоды – лондонцы отыграли 1 мяч
Если Эрик тен Хаг реально хочет построить новую команду, ему необходим другой голкипер