Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
Англия
22 апреля 2023, 09:04 | Обновлено 22 апреля 2023, 10:07
3299
6

Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном

Александр получил от WhoScored оценку в 5.7 баллов

22 апреля 2023, 09:04 | Обновлено 22 апреля 2023, 10:07
3299
6
Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В пятницу, 21 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Саутгемптон». Игра завершилась со счетом 3:3.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе «канониров», провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Эдди Нкетиа. На 45+4-й украинец получил желтую карточку.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Александру оценку в 5.7 баллов. За игру Зинченко 91 раз дотронулся до мяча, отдал 61 точный пас (83,6%), выиграл 2 единоборства, 1 раз сфолил, 1 раз заработал на себе фол, 1 раз пробил мимо ворот, дважды вынес мяч и 1 раз обыграл соперника.

Оценка Александра – самая низкая среди всех полевых игроков. Хуже только у голкипера лондонцев Эрона Рамздейла (5.1). Лучшим игроком встречи был признан Букайо Сака, который отметился ассистом и забил гол на 90-й минуте, который принес «Арсеналу» ничью.

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Саутгемптон – 3:3

По теме:
Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа
Ливерпуль – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Саутгемптон – 3:3. Суперкамбэк фаворита. Видео голов и обзор
Эрон Рамздейл Александр Зинченко Букайо Сака WhoScored лучший игрок Арсенал Лондон Саутгемптон Арсенал - Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник WhoScored
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Бокс | 21 апреля 2023, 15:32 3
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»

Американец – о заявлениях украинского боксера

Битва аутсайдеров. Штутгарт спасся в конце матча против Аугсбурга
Футбол | 21 апреля 2023, 23:39 0
Битва аутсайдеров. Штутгарт спасся в конце матча против Аугсбурга
Битва аутсайдеров. Штутгарт спасся в конце матча против Аугсбурга

Игра завершилась со счетом 1:1

Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Футбол | 21.04.2023, 10:55
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
Футбол | 21.04.2023, 11:45
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов
Футбол | 21.04.2023, 23:59
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fitnes_sports066
Понты в Европе никто не любит
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
✌
Стану на захист нашого співвітчизника, тому що у всіх бувають пагані дні, так сталося і у Сашка, щонедавна його по всіх спортмайданчика вітали і називали одним з найкращих, його всеодно поважаю і люблять в команді. Навіть попав у символічну збірну АПЛ.
Хай щастить, все буде.
Ответить
0
marix
Жалко что арсенал не будет играть в финале ЛЧ, не будет против кого в этом году болеть. Надеюсь все станет на свои места и Холанд заберет заслуженый трофей ПЛ Англии.
П.с. А как так наш сашка да и худший на поле? Никогда такого не было и вот опять? 
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии
ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии
20.04.2023, 13:27 8
Футбол
Хирн назвал соперника Тайсона Фьюри и дату поединка
Хирн назвал соперника Тайсона Фьюри и дату поединка
21.04.2023, 14:51 5
Бокс
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
21.04.2023, 09:59
Бокс
Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки
Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки
21.04.2023, 09:34
Теннис
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
21.04.2023, 07:14 4
Футбол
ВИДЕО. Усик? Фьюри скоро объявит следующего соперника
ВИДЕО. Усик? Фьюри скоро объявит следующего соперника
20.04.2023, 13:03 4
Бокс
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
21.04.2023, 03:28
Футбол
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
21.04.2023, 01:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности