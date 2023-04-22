Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном

В пятницу, 21 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Саутгемптон». Игра завершилась со счетом 3:3.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе «канониров», провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Эдди Нкетиа. На 45+4-й украинец получил желтую карточку.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Александру оценку в 5.7 баллов. За игру Зинченко 91 раз дотронулся до мяча, отдал 61 точный пас (83,6%), выиграл 2 единоборства, 1 раз сфолил, 1 раз заработал на себе фол, 1 раз пробил мимо ворот, дважды вынес мяч и 1 раз обыграл соперника.

Оценка Александра – самая низкая среди всех полевых игроков. Хуже только у голкипера лондонцев Эрона Рамздейла (5.1). Лучшим игроком встречи был признан Букайо Сака, который отметился ассистом и забил гол на 90-й минуте, который принес «Арсеналу» ничью.

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Саутгемптон – 3:3