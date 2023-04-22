Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
Александр получил от WhoScored оценку в 5.7 баллов
В пятницу, 21 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Саутгемптон». Игра завершилась со счетом 3:3.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе «канониров», провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Эдди Нкетиа. На 45+4-й украинец получил желтую карточку.
После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Александру оценку в 5.7 баллов. За игру Зинченко 91 раз дотронулся до мяча, отдал 61 точный пас (83,6%), выиграл 2 единоборства, 1 раз сфолил, 1 раз заработал на себе фол, 1 раз пробил мимо ворот, дважды вынес мяч и 1 раз обыграл соперника.
Оценка Александра – самая низкая среди всех полевых игроков. Хуже только у голкипера лондонцев Эрона Рамздейла (5.1). Лучшим игроком встречи был признан Букайо Сака, который отметился ассистом и забил гол на 90-й минуте, который принес «Арсеналу» ничью.
Оценки WhoScored за матч Арсенал – Саутгемптон – 3:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец – о заявлениях украинского боксера
Игра завершилась со счетом 1:1
Хай щастить, все буде.
П.с. А как так наш сашка да и худший на поле? Никогда такого не было и вот опять?