Рома и Аталанта нацелились на вингера Арсенала

Вингер «Арсенала» Рис Нельсон заинтересовал два клуба итальянской Серии А.

23-летний хавбек станет свободным агентом после окончания сезона. Переговоры о новом контракте с «канонирами» завершились ничем .

По данным журналиста Марко Контерио, «Ромы» и «Аталанты» хотят увидеть Нельсона в своих рядах в летнее мехсезонье.

В текущем сезоне Рим Нельсон провел 12 матче и забил 3 гола за «Арсенал».