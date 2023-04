Рома и Аталанта нацелились на вингера Арсенала

Вингер «Арсенала» Рис Нельсон заинтересовал два клуба итальянской Серии А.

23-летний хавбек станет свободным агентом после окончания сезона. Переговоры о новом контракте с «канонирами» завершились ничем .

По данным журналиста Марко Контерио, «Ромы» и «Аталанты» хотят увидеть Нельсона в своих рядах в летнее мехсезонье.

В текущем сезоне Рим Нельсон провел 12 матче и забил 3 гола за «Арсенал».

🟡🔴 Contatti con #Roma e #Atalanta per l'entourage di Reiss Nelson dell'#Arsenal. L'esterno classe '99 è in scadenza coi Gunners e c'è anche lo #StadeRennais



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 L'#AFC vorrebbe rinnovare ma il giocatore si guarda intorno e ha due ipotesi in Serie A.@TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/uZtfbmPtzf