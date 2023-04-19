Рома и Аталанта нацелились на вингера Арсенала
Рис Нельсон заинтересовал два клуба итальянской Серии А
Вингер «Арсенала» Рис Нельсон заинтересовал два клуба итальянской Серии А.
23-летний хавбек станет свободным агентом после окончания сезона. Переговоры о новом контракте с «канонирами» завершились ничем .
По данным журналиста Марко Контерио, «Ромы» и «Аталанты» хотят увидеть Нельсона в своих рядах в летнее мехсезонье.
В текущем сезоне Рим Нельсон провел 12 матче и забил 3 гола за «Арсенал».
🟡🔴 Contatti con #Roma e #Atalanta per l'entourage di Reiss Nelson dell'#Arsenal. L'esterno classe '99 è in scadenza coi Gunners e c'è anche lo #StadeRennais— Marco Conterio (@marcoconterio) April 17, 2023
🏴 L'#AFC vorrebbe rinnovare ma il giocatore si guarda intorno e ha due ipotesi in Serie A.@TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/uZtfbmPtzf
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