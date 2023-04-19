Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома и Аталанта нацелились на вингера Арсенала
Италия
19 апреля 2023, 04:23 | Обновлено 19 апреля 2023, 04:43
108
0

Рома и Аталанта нацелились на вингера Арсенала

Рис Нельсон заинтересовал два клуба итальянской Серии А

19 апреля 2023, 04:23 | Обновлено 19 апреля 2023, 04:43
108
0
Рома и Аталанта нацелились на вингера Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Нельсон

Вингер «Арсенала» Рис Нельсон заинтересовал два клуба итальянской Серии А.

23-летний хавбек станет свободным агентом после окончания сезона. Переговоры о новом контракте с «канонирами» завершились ничем .

По данным журналиста Марко Контерио, «Ромы» и «Аталанты» хотят увидеть Нельсона в своих рядах в летнее мехсезонье.

В текущем сезоне Рим Нельсон провел 12 матче и забил 3 гола за «Арсенал».

По теме:
Просьба Тухеля. Бавария нацелилась на звезду Ювентуса
Гари НЕВИЛЛ: «Если Арсенал победит на Этихаде, то выиграет АПЛ»
Челси готовит 68 миллионов на форварда Аталанты
Рис Нельсон Арсенал Лондон Рома Рим трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанда изобличили в скрытом терроре соперников
Футбол | 18 апреля 2023, 13:58 7
Холанда изобличили в скрытом терроре соперников
Холанда изобличили в скрытом терроре соперников

Норвежец использует различные уловки

Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Футбол | 19 апреля 2023, 00:30 2
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали

Дважды пенальти для хозяев поля реализовал нигерийский форвард Одион Игало

Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
Футбол | 18.04.2023, 23:55
Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Бокс | 18.04.2023, 12:13
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Снова наложил в штаны. Красюк жестко подколол Фьюри
Бокс | 18.04.2023, 09:38
Снова наложил в штаны. Красюк жестко подколол Фьюри
Снова наложил в штаны. Красюк жестко подколол Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цена вопроса – 50 млн евро. Ювентусу интересен экс-фулбек Шахтера
Цена вопроса – 50 млн евро. Ювентусу интересен экс-фулбек Шахтера
17.04.2023, 14:57 5
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина начинает подъем, Снигур улучшила положение
Рейтинг WTA. Свитолина начинает подъем, Снигур улучшила положение
17.04.2023, 09:40
Теннис
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
18.04.2023, 09:16 18
Футбол
Стало известно, где Динамо примет Шахтер в 22-м туре УПЛ
Стало известно, где Динамо примет Шахтер в 22-м туре УПЛ
17.04.2023, 12:34 3
Футбол
ФОТО. Экс-третья ракетка показала полуголые снимки с карнавала на Ямайке
ФОТО. Экс-третья ракетка показала полуголые снимки с карнавала на Ямайке
17.04.2023, 23:16 2
Теннис
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
17.04.2023, 17:07 28
Футбол
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
17.04.2023, 17:28 4
Война
Майк Тайсон назвал соперника для своего возвращения
Майк Тайсон назвал соперника для своего возвращения
18.04.2023, 13:17 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности