В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брайтон» на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек».

На 13-й минуте счет в матче открыл Конор Галлахер, а ассист на свой счет записал украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик. Для Мудрика это вторая голевая передача в составе «Челси». Первую украинец сделал 11 марта в матче против «Лестера». К слову, Мудрик провел на поле все 90 минут.

Роберто Де Дзерби, который является главным тренером «Брайтона», вместе с командой оторвался от «Ливерпуля» в таблице АПЛ. «Чайки» занимают 7-е место с 49 очками, у «Ливерпуля» – 44 пункта.

После завершения поединка Михаил Мудрик и Роберто Де Дзерби встретились на поле, пообщались и тепло обнялись.

Михаил и Роберто – давние знакомые. Михаил выступал в донецком «Шахтере» с 2018 по 2022 год, а с 2021 по 2022 наставником «горняков» являлся именно Роберто Де Дзерби, откуда итальянец и перебрался в «Брайтон».

ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ

