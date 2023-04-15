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  4. ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ
Англия
15 апреля 2023, 20:50 | Обновлено 15 апреля 2023, 21:36
4971
4

ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ

Михаил и Роберто работали вместе в донецком «Шахтере»

15 апреля 2023, 20:50 | Обновлено 15 апреля 2023, 21:36
4971
4
ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Роберто Де Дзерби

В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брайтон» на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек».

На 13-й минуте счет в матче открыл Конор Галлахер, а ассист на свой счет записал украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик. Для Мудрика это вторая голевая передача в составе «Челси». Первую украинец сделал 11 марта в матче против «Лестера». К слову, Мудрик провел на поле все 90 минут.

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Роберто Де Дзерби, который является главным тренером «Брайтона», вместе с командой оторвался от «Ливерпуля» в таблице АПЛ. «Чайки» занимают 7-е место с 49 очками, у «Ливерпуля» – 44 пункта.

После завершения поединка Михаил Мудрик и Роберто Де Дзерби встретились на поле, пообщались и тепло обнялись.

Михаил и Роберто – давние знакомые. Михаил выступал в донецком «Шахтере» с 2018 по 2022 год, а с 2021 по 2022 наставником «горняков» являлся именно Роберто Де Дзерби, откуда итальянец и перебрался в «Брайтон».

ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ

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Михаил Мудрик Роберто Де Дзерби Челси Брайтон Челси - Брайтон Шахтер Донецк видео Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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umnuy2
прикольные качки врачи в брайтоне.Таких два шкафа.
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+3
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ash
Можуть в наступному сезоні працювати разом знову.
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0
Springfield
Интересно, успели переморгнуться про аренду?
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0
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