Дождь сыграл на руку. Бенчич дожала Пегулу и вышла в финал в Чарльстоне

Олимпийская чемпионка и 11-я ракетка мира Белинда Бенчич (Швейцария) вышла в финал грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США).

В полуфинале соревнований Белинда в двух сетах выиграла у американки Джессики Пегулы (WTA 3) в двух сетах за 2 часа и 2 минуты.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Белинда Бенчич [4] – 5:7, 6:7 (5:7)

Отметим, что матч стартовал еще в ночь на 9 апреля, однако при счете 4:2 в пользу Пегулы на тай-брейке второго сета поединок был прерван из-за дождя.

В финале турнира в Чарльстоне Бенчич сыграет с Онс Жабер, которая ранее выиграла у Дарьи Касаткиной.

A rematch of the 2022 @CharlestonOpen final is 🔛 @BelindaBencic picks up the five points needed for the win! pic.twitter.com/MXDI2BR1kC

That was quick 💪@BelindaBencic comes back from 2-5 in the tiebreak to defeat Pegula 7-5 7-6 to set up a rematch of last year’s final against Ons Jabeur!#CharlestonOpen pic.twitter.com/9RYPwhm0pp