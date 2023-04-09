WTA09 апреля 2023, 08:35 |
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Жабер переиграла Касаткину в Чарльстоне, еще один матч прерван из-за дождя
Джессика Пегула и Белинда Бенчич не успели выявить сильнейшую
09 апреля 2023, 08:35 |
267
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Полуфинальные матчи грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США) были сыграны не полностью.
Обидчица украинки Леси Цуренко Онс Жабер переиграла Дарью Касаткину. Для теннисистки из Туниса это будет первый финал в текущем сезоне.
В другом матче Джессика Пегула и Белинда Бенчич не успели выявить сильнейшую, им помешал дождь.
Чарльстон. 1/2 финала
Джессика Пегула [1] – Белинда Бенчич [4] – 5:7, 6:6(4:2) - прерван из-за дождя
Онс Жабер [2] – Дарья Касаткина [3] – 7:5, 7:5
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