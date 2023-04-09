Жабер переиграла Касаткину в Чарльстоне, еще один матч прерван из-за дождя

Полуфинальные матчи грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США) были сыграны не полностью.

Обидчица украинки Леси Цуренко Онс Жабер переиграла Дарью Касаткину. Для теннисистки из Туниса это будет первый финал в текущем сезоне.

В другом матче Джессика Пегула и Белинда Бенчич не успели выявить сильнейшую, им помешал дождь.

Чарльстон. 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Белинда Бенчич [4] – 5:7, 6:6(4:2) - прерван из-за дождя

Онс Жабер [2] – Дарья Касаткина [3] – 7:5, 7:5