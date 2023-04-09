Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Жабер переиграла Касаткину в Чарльстоне, еще один матч прерван из-за дождя
WTA
09 апреля 2023, 08:35 |
267
0

Жабер переиграла Касаткину в Чарльстоне, еще один матч прерван из-за дождя

Джессика Пегула и Белинда Бенчич не успели выявить сильнейшую

09 апреля 2023, 08:35 |
267
0
Жабер переиграла Касаткину в Чарльстоне, еще один матч прерван из-за дождя
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Полуфинальные матчи грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США) были сыграны не полностью.

Обидчица украинки Леси Цуренко Онс Жабер переиграла Дарью Касаткину. Для теннисистки из Туниса это будет первый финал в текущем сезоне.

В другом матче Джессика Пегула и Белинда Бенчич не успели выявить сильнейшую, им помешал дождь.

Чарльстон. 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Белинда Бенчич [4] – 5:7, 6:6(4:2) - прерван из-за дождя
Онс Жабер [2] – Дарья Касаткина [3] – 7:5, 7:5

По теме:
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
Определились все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
Джессика Пегула Белинда Бенчич Онс Жабер Дарья Касаткина WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
Футбол | 09 апреля 2023, 00:59 1
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд

У Лионеля теперь 702 гола на клубном уровне в Европе, а у Криштиану – 701

Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Футбол | 08 апреля 2023, 20:07 5
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона

Украинец провел на поле чуть больше 25 минут

Динамо – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08.04.2023, 16:18
Динамо – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
Динамо – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
Украинский теннисист не смог выиграть парный трофей в Италии
Теннис | 08.04.2023, 18:01
Украинский теннисист не смог выиграть парный трофей в Италии
Украинский теннисист не смог выиграть парный трофей в Италии
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Футбол | 08.04.2023, 15:41
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик пообщался с Лэмпардом на первой тренировке
ВИДЕО. Мудрик пообщался с Лэмпардом на первой тренировке
07.04.2023, 08:23 11
Футбол
Мудрик познакомился с Лэмпардом, Прометей вышел в финал, конфликт в Вересе
Мудрик познакомился с Лэмпардом, Прометей вышел в финал, конфликт в Вересе
08.04.2023, 06:05
Другие виды
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
08.04.2023, 17:35
Теннис
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
07.04.2023, 19:45 1
Футбол
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
07.04.2023, 21:35 30
Олимпийские игры
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
08.04.2023, 20:33
Футбол
Гвардиола рассказал, что надо Ман Сити в АПЛ, чтобы опередить Арсенал
Гвардиола рассказал, что надо Ман Сити в АПЛ, чтобы опередить Арсенал
08.04.2023, 11:09 1
Футбол
Британский боксер: «Дюбуа – это Джошуа, но ниже уровнем. Усик не по зубам»
Британский боксер: «Дюбуа – это Джошуа, но ниже уровнем. Усик не по зубам»
07.04.2023, 13:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности