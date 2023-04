Защитник Фрайбурга установил уникальное достижение в Кубке Германии

Вчера, 4 апреля «Фрайбург» в четвертьфинале Кубка Германии выбил «Баварию» из турнира, победив со счетом 2:1. Все 90 минут в составе «Фрайбурга» провел Маттиас Гинтер.

Это позволило защитнику сборной Германии установить уникальное достижение. Со времен основания Бундеслиги в 1963 году никому кроме него не удавалось выбить «Баварию» из Кубка Германии с тремя разными командами. Ранее он делал это с «Боруссией» Дортмунд и «Боруссией» Менхенгладбах.

