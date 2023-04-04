4 апреля на «Альянц Стэдиум» пройдет первый матч полуфинала Кубка Италии, в котором встретятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Обнародованы стартовые составы команд на матч Ювентуса с Интером