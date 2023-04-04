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Италия
04 апреля 2023, 21:15 | Обновлено 04 апреля 2023, 21:24
303
0

Обнародованы стартовые составы команд на матч Ювентуса с Интером

4 апреля на «Альянц Стэдиум» пройдет первый матч полуфинала Кубка Италии

04 апреля 2023, 21:15 | Обновлено 04 апреля 2023, 21:24
303
0
Обнародованы стартовые составы команд на матч Ювентуса с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine

4 апреля на «Альянц Стэдиум» пройдет первый матч полуфинала Кубка Италии, в котором встретятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Обнародованы стартовые составы команд на матч Ювентуса с Интером

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Источник Sport.ua
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