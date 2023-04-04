Италия04 апреля 2023, 21:15 | Обновлено 04 апреля 2023, 21:24
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Обнародованы стартовые составы команд на матч Ювентуса с Интером
4 апреля на «Альянц Стэдиум» пройдет первый матч полуфинала Кубка Италии
04 апреля 2023, 21:15 | Обновлено 04 апреля 2023, 21:24
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4 апреля на «Альянц Стэдиум» пройдет первый матч полуфинала Кубка Италии, в котором встретятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
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Обнародованы стартовые составы команд на матч Ювентуса с Интером
Your ⚪⚫ semi-final starters! #CoppaItaliaFrecciarossa 🏆 #JuveInter pic.twitter.com/FsilLpjW10— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) April 4, 2023
The team news is in! 🗞️— Inter (@Inter_en) April 4, 2023
Powered by @play_eFootball#ForzaInter #JuventusInter #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/gnLSiDiUNt
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