Во вторник, 4 апреля, в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум» состоится первый матч полуфинала Кубка Италии по футболу, в котором сыграют туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Стартовый свисток арбитра Давиде Массы из Империи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус



Несмотря на различные финансовые скандалы, которые сопровождают туринский «Ювентус» по ходу текущего сезона, команда Массимилиано Аллегри все равно старается показывать результат. В контексте Серии A итальянский специалист любит напоминать, что у его команды отобрали 15 набранных очков в качестве санкций, а иначе она была бы второй в турнирной таблице, сразу после фактически недостижимого «Наполи». Вдобавок к этому, «зебры» продолжают выступления в Лиге Европы УЕФА, где их матчам в четвертьфинале против лиссабонского «Спортинга» будут посвящены следующие две недели.

А уже в ближайшее время «бьянконери» должны будут сыграть первый полуфинальный матч Кубка Италии против миланского «Интера» в надежде не дать принципиальным соперникам забрать еще один кубковый трофей, наравне с Суперкубком страны, по ходу текущей кампании. Очевидно, что жребий в плане матчей дома, а затем – на выезде, сыграл против туринского коллектива, но опыт текущего сезона подсказывает, что «Ювентус» вполне может дать бой оппонентам по Derby d'Italia как на своей арене, так и на чужой. Не даром «зебры» выиграли обе встречи в чемпионате, да еще и с «сухим» счетом 3:0. В пользу коллектива Аллегри также будет говорить и отсутствие неудач в предыдущих пяти матчах на внутренней и международной аренах.

Интер



В это же самое время в стане миланского «Интера» началось излюбленные этим клубом образца последних лет пляски на граблях потенциальной отставки главного тренера. Три матча кряду в Серии A «змеи» не могут даже сыграть вничью. В отличии от отсутствия победы в гостевой игре против «Порту» (0:0), эти результаты совершенно не помогают «нерадзурри» продвигаться вверх в турнирной таблице, и даже приводят к печальным последствиям. Еще не так давно коллектив Симоне Индзаги был прямым преследователем «Наполи», а теперь, в том числе и из-за поражения от «Ювентуса» в недавней игре чемпионата (0:1), занимает лишь четвертую строчку. Будь римская «Рома» немного более расторопной, «Интер» бы уже не находился даже в зоне Лиги чемпионов.

Именно поэтому в Милане сейчас активно обсуждают тему возможной замены для Индзаги если не в завершающей стадии сезона, то уже во время летнего перерыва. Надежды на возвращение чемпионского титула у «Интера», как и всех команд Серии A, отобрал великолепный «Наполи», в Лиге чемпионов лиссабонская «Бенфика» точно не выглядит комфортным соперником по четвертьфиналу, пусть и не является худшим из возможных вариантов. Вот и остается Индзаги трясти добытым Суперкубком Италии перед лицом болельщиков и руководством клуба, в надежде зацепиться за Кубок страны в качестве второго трофея за сезон. Но, для начала, «Интеру» было бы неплохо вспомнить, как побеждать.

Ориентировочные составы



«Ювентус»: Щесны – Гатти, Бремер, Данило – Костич, Рабио, Локателли, Миретти, Де Шильо – Ди Мария – Влахович.

«Интер»: Онана – Бастони, Ачерби, Дармиан – Госенс, Мхитарян, Брозович, Барелла, Думфрис – Джеко, Мартинес.

Не сыграют: Кайо, Ихаттарен, Погба, Бонуччи, Кьеза – Дальберт, Чалханоглу, Димарко, Шкриниар.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева поля будут ближе к успеху при нерезультативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – Победа «Ювентуса» в один гол или ничья с коэффициентом 1.75.

4 апреля, вторник