Италия04 апреля 2023, 02:28 | Обновлено 04 апреля 2023, 03:03
12
0
Ювентус – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 4 апреля в 22:00 по Киеву
04 апреля 2023, 02:28 | Обновлено 04 апреля 2023, 03:03
12
0
4 апреля на «Альянц Стэдиум» пройдет первый матч полуфинала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.
В этом сезоне команды дважды играли в чемпионате – оба раза победил «Ювентус» (2:0 – дома и 1:0 – на выезде).
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 апреля 2023, 21:00 12
Теперь стороны боксеров имеют 30-дневный период для переговоров
Футбол | 04 апреля 2023, 01:20 0
Блогер Sport.ua Cергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
Футбол | 03.04.2023, 05:58
Футбол | 03.04.2023, 10:41
Футбол | 03.04.2023, 19:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.04.2023, 11:22 18
02.04.2023, 21:23
02.04.2023, 17:16 7
02.04.2023, 22:14 6
02.04.2023, 15:15 1
Футбол
02.04.2023, 02:20 2