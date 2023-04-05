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  4. Ювентус – Интер – 1:1. Куадрадо против Лукаку. Видео голов и обзор матча
Кубок Италии
Ювентус
04.04.2023 22:00 – FT 1 : 1
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 апреля 2023, 01:55 | Обновлено 05 апреля 2023, 02:16
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Ювентус – Интер – 1:1. Куадрадо против Лукаку. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Италии

05 апреля 2023, 01:55 | Обновлено 05 апреля 2023, 02:16
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Ювентус – Интер – 1:1. Куадрадо против Лукаку. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» и «Интер» сыграли вничью (1:1).

У хозяев поля гол забил хавбек Хуан Куадрадо на 83-й минуте. Ничью для гостей спас форвард Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти на 90+5 минуте.

Второй матч между этими командами пройдет 26 апреля в Милане. Во втором полуфинале сыграют «Кремонезе» и «Фиорентина» (5 и 27 апреля).

Кубок Италии. 1/2 финала, 4 апреля

Ювентус – Интер – 1:1

Голы: Куадрадо, 83 – Лукаку, 90+5 (пен)

Видеообзор матча

События матча

90’
Ромелу Лукаку (Интер Милан) получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
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Ювентус Кубок Италии по футболу Интер Милан Ромелу Лукаку пенальти Хуан Куадрадо видео голов и обзор Ювентус - Интер
Источник Sport.ua
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