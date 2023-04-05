Кубок Италии
04.04.2023 22:00 – FT 1 : 1
Италия05 апреля 2023, 01:55 | Обновлено 05 апреля 2023, 02:16
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Ювентус – Интер – 1:1. Куадрадо против Лукаку. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Италии
05 апреля 2023, 01:55 | Обновлено 05 апреля 2023, 02:16
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В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» и «Интер» сыграли вничью (1:1).
У хозяев поля гол забил хавбек Хуан Куадрадо на 83-й минуте. Ничью для гостей спас форвард Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти на 90+5 минуте.
Второй матч между этими командами пройдет 26 апреля в Милане. Во втором полуфинале сыграют «Кремонезе» и «Фиорентина» (5 и 27 апреля).
Кубок Италии. 1/2 финала, 4 апреля
Ювентус – Интер – 1:1
Голы: Куадрадо, 83 – Лукаку, 90+5 (пен)
Видеообзор матча
События матча
90’
Ромелу Лукаку (Интер Милан) получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
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