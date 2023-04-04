Лукаку спас ничью для Интера в матче против Юве в Кубке. Все решит 2-я игра

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» и «Интер» сыграли вничью (1:1).

У хозяев поля гол забил хавбек Хуан Куадрадо на 83-й минуте. Ничью для гостей спас форвард Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти на 90+5 минуте.

Второй матч между этими командами пройдет 26 апреля в Милане. Во втором полуфинале сыграют «Кремонезе» и «Фиорентина» (5 и 27 апреля).

Кубок Италии. 1/2 финала, 4 апреля

Ювентус – Интер – 1:1

Голы: Куадрадо, 83 – Лукаку, 90+5 (пен)