ВИДЕО. Лукаку показал: молчать. Юве и Интер устроили потасовку в конце игры
Первый матч 1/2 финала Кубка Италии завершился тремя удалениями
Первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» (1:1) завершился большой потасовкой и тремя удалениями.
У хозяев поля гол забил хавбек Хуан Куадрадо на 83-й минуте. Ничью для гостей спас форвард Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти на 90+5 минуте.
Страсти на поле разгорелось после того как Лукаку, празднуя гол, показал трибунам в Турине, что надо молчать. Возникла стычка, и Ромелу получил удаление за вторую желтую карточку.
Сразу после финального свистка потасовка продолжилась. Куадрадо получил сначала желтую, а потом и красную. Также был удален Ханданович у гостей.
Кубок Италии. 1/2 финала, 4 апреля
Ювентус – Интер – 1:1
Голы: Куадрадо, 83 – Лукаку, 90+5 (пен)
Предупреждения: Миретти, 89, Куадрадо 90+5 – Брозович, 41, Лукаку, 80.
Удаления: Куадрадо, 90+8 – Лукаку, 90+5, Ханданович, 90+8.
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