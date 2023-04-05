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  4. ВИДЕО. Лукаку показал: молчать. Юве и Интер устроили потасовку в конце игры
Италия
05 апреля 2023, 02:55 | Обновлено 05 апреля 2023, 03:10
205
0

ВИДЕО. Лукаку показал: молчать. Юве и Интер устроили потасовку в конце игры

Первый матч 1/2 финала Кубка Италии завершился тремя удалениями

05 апреля 2023, 02:55 | Обновлено 05 апреля 2023, 03:10
205
0
ВИДЕО. Лукаку показал: молчать. Юве и Интер устроили потасовку в конце игры
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» (1:1) завершился большой потасовкой и тремя удалениями.

У хозяев поля гол забил хавбек Хуан Куадрадо на 83-й минуте. Ничью для гостей спас форвард Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти на 90+5 минуте.

Страсти на поле разгорелось после того как Лукаку, празднуя гол, показал трибунам в Турине, что надо молчать. Возникла стычка, и Ромелу получил удаление за вторую желтую карточку.

Сразу после финального свистка потасовка продолжилась. Куадрадо получил сначала желтую, а потом и красную. Также был удален Ханданович у гостей.

Кубок Италии. 1/2 финала, 4 апреля

Ювентус – Интер – 1:1

Голы: Куадрадо, 83 – Лукаку, 90+5 (пен)

Предупреждения: Миретти, 89, Куадрадо 90+5 – Брозович, 41, Лукаку, 80.

Удаления: Куадрадо, 90+8 – Лукаку, 90+5, Ханданович, 90+8.

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Источник Sport.ua
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