Мудрик, Хаверц, Феликс – в старте Челси на матч АПЛ с Астон Виллой

В субботу, 1 апреля, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» сыграет с «Астон Виллой».

Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы:

Челси: Кепа Аррисабалага, Бенуа Бадьяшиль, Марк Кукурелья, Калиду Кулибали, Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Энцо Фернандес, Матео Ковачич, Михаил Мудрик, Кай Хаверц, Жоау Феликс

Астон Вилла: Эмилиано Мартинес, Эшли Янг, Эзри Конса, Тайрон Мингз, Алекс Морено, Джон Макгинн, Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси, Эмилиано Буэндия, Леон Бэйли, Олли Уоткинс

This is your Aston Villa team to face Chelsea. 👊 #CHEAVL pic.twitter.com/507zqL3tlc