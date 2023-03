Радукану одержала самую высокорейтинговую победу после выигрыша US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану (№77 WTA) пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче второго раунда британка в двух сетах переиграла вторую ракетку Польши Магду Линетт (№21 WTA).

Индиан-Уэллс. Второй круг

Эмма Радукану (Великобритания) – Магда Линетт (Польша) – 7:6(3), 6:2

Для Радукану это была самая высокорейтинговая победа после выигрыша Открытого чемпионата США в 2021 году.

В следующем раунде Эмма сразится против Катерины Синяковой (№45 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№13 WTA).

