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WTA
11 марта 2023, 23:33 | Обновлено 11 марта 2023, 23:34
318
0

Радукану одержала самую высокорейтинговую победу после выигрыша US Open

Эмма на соревнованиях в Индиан-Уэллсе переиграла 21-ю ракетку мира

11 марта 2023, 23:33 | Обновлено 11 марта 2023, 23:34
318
0
Радукану одержала самую высокорейтинговую победу после выигрыша US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (№77 WTA) пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче второго раунда британка в двух сетах переиграла вторую ракетку Польши Магду Линетт (№21 WTA).

Индиан-Уэллс. Второй круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Магда Линетт (Польша) – 7:6(3), 6:2

Для Радукану это была самая высокорейтинговая победа после выигрыша Открытого чемпионата США в 2021 году.

В следующем раунде Эмма сразится против Катерины Синяковой (№45 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№13 WTA).

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Эмма Радукану Магда Линетт ATP Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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