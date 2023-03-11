Радукану одержала самую высокорейтинговую победу после выигрыша US Open
Эмма на соревнованиях в Индиан-Уэллсе переиграла 21-ю ракетку мира
Британская теннисистка Эмма Радукану (№77 WTA) пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче второго раунда британка в двух сетах переиграла вторую ракетку Польши Магду Линетт (№21 WTA).
Индиан-Уэллс. Второй круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Магда Линетт (Польша) – 7:6(3), 6:2
Для Радукану это была самая высокорейтинговая победа после выигрыша Открытого чемпионата США в 2021 году.
В следующем раунде Эмма сразится против Катерины Синяковой (№45 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№13 WTA).
Statement MADE 💪— wta (@WTA) March 11, 2023
🇬🇧 @EmmaRaducanu defeats No. 20 seed Linette 7-6(3), 6-2, her biggest win by ranking since the 2021 US Open!#TennisParadise pic.twitter.com/PtwgANLcst
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