Десять побед в двух сетах. 18-летняя Радукану сенсационно выиграла US Open

Эмма стартовала в квалификации и сумела удивить весь теннисный мир

  • 12.09.2021 01:11
  • 1775 просмотров
  • 30 комментариев
Десять побед в двух сетах. 18-летняя Радукану сенсационно выиграла US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес и Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (№150 WTA) стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису.
 
В финале 18-летняя спортсменка обыграла 19-летнюю Лейлу Фернандес из Канады (№73 WTA).
 
US Open. Финал
Эмма Радукану (Великобритания) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:3
 
Радукану стала первой британкой за 53 года, которая сумела победить на кортах Нью-Йорка. Также она – самая юная победительницей турнира Большого шлема со времен Уимблдона 2004 (Мария Шарапова).

С новой недели Эмма поднимется на 23-ю позицию мирового рейтинга, став первой ракеткой своей страны. Фернандес будет располагаться на четыре строчки ниже.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    vishu
    online
    vishu, 12.09.2021 02:11
    0
    всьо, іду я спатки. вам теж усім еротішних снів
    Ссылка
    AleksMih
    AleksMih, 12.09.2021 02:10
    0
    Лапочки без нервов вскрыли гниль и тухлость wta тура, дутость «топов», ментальных пациенток и скучных тащил. Каждый розыгрыш финала в шпаргалку по тактике игры для регулярного ежедневного заучивания бройлерами вместо качалок, инстаграммов, фото и аудио студий. О будущем говорить всегда мимо , но уже сейчас и навсегда очевидно, что девочки были лучшим украшением этого шлема .
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 12.09.2021 02:09
    +1
    Mazyr2412, 12.09.2021 02:05
    Бо тоді була більш молода й безстрашна. Нікого вам не нагадує?!)
    нагадує. я теж колись був молодий і красівий
    але ж не вік головне. головне те, що в голові людини в її віці. якщо там одні хлопці і пісеньки, то діла не буде. теніс, як на мене, такий вид спорту, де якщо втратиш час для розвитку, то вже все. вершин не здобудеш.
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 12.09.2021 02:06
    0
    vital, 12.09.2021 02:00
    Понка це качечка з Качиних історій, де дядя Скрудж. Але ні, мені варіант з Лапою Крофт більше подобається, більша схожість.
    Лариска це кобіта на моїй аватарці) ох, пам'ятаю як любив дивитися фільми з Ларою у виконанні Джолі в ролі Лари. то була неймовірна Ларка. ідеально підходила на ту роль Джолі. а оце не так давно вийшов новий фільм по Ларі, шлак повний, якщо чесно.
    ігри компукторні з Ларкою теж хороші
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
    Mazyr2412, 12.09.2021 02:05
    0
    vishu, 12.09.2021 01:57
    коли ті фінали були? вона демонструвала непоганий теніс кілька років тому, у своїх 18-19. далі не знаю чим конкретно її голова була зайнята, але явно не тенісом. прогресс повністю зупинився, навіть швидше деградація пішла. ті ж 2 останні роки прогресу жодного, скоріш навпаки.
    Бо тоді була більш молода й безстрашна. Нікого вам не нагадує?!)
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 12.09.2021 02:01
    0
    vital, 12.09.2021 02:00
    Понка це качечка з Качиних історій, де дядя Скрудж. Але ні, мені варіант з Лапою Крофт більше подобається, більша схожість.
    так, я вже погуглив) племінники малі мають знати таку падругу
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 12.09.2021 02:01
    +2
    *Ларою Крофт...
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 12.09.2021 02:00
    +2
    vishu, 12.09.2021 01:54
    не в темі, але плюсану на всяк випадок
    а потім піду погуглю
    Понка це качечка з Качиних історій, де дядя Скрудж. Але ні, мені варіант з Лапою Крофт більше подобається, більша схожість.
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 12.09.2021 01:57
    0
    Mazyr2412, 12.09.2021 01:54
    Про який фінал ви пишете? В неї вже було 4 фінали WTA, так що не потрібно применшувати її талант. А те що пахати потрібно(особливо над менталкою,),то це не обговорюється.
    коли ті фінали були? вона демонструвала непоганий теніс кілька років тому, у своїх 18-19. далі не знаю чим конкретно її голова була зайнята, але явно не тенісом. прогресс повністю зупинився, навіть швидше деградація пішла. ті ж 2 останні роки прогресу жодного, скоріш навпаки.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
    Mazyr2412, 12.09.2021 01:54
    +2
    vishu, 12.09.2021 01:49
    Даяна і фінал поки взагалі слова несумісні. пісеньки ж відстійні треба комусь записувати) скажіть їй хто-небуть, хай кидає ті пісеньки, то не її, вокальних даних 0 цілих 0 десятих. так кожна може "співати", а кожна друга - краще співати, ніж Даяна, як сказав у коментарях хтось тут
    Про який фінал ви пишете? В неї вже було 4 фінали WTA, так що не потрібно применшувати її талант. А те що пахати потрібно(особливо над менталкою,),то це не обговорюється.
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 12.09.2021 01:54
    +1
    Mazyr2412, 12.09.2021 01:51
    Вона на Понку схожа!)Хто в темі,той зрозуміє!)
    не в темі, але плюсану на всяк випадок
    а потім піду погуглю
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
    Mazyr2412, 12.09.2021 01:51
    +2
    vishu, 12.09.2021 01:45
    не знаю чого, але вона мені на Лару Крофт схожа
    Вона на Понку схожа!)Хто в темі,той зрозуміє!)
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
    Mazyr2412, 12.09.2021 01:49
    -1
    А я ,по ходу, програв 200 грн.Чекаю на номер карточки від порядочного джентльмена,який сьогодні ще не з'явився на гілці з коментарями. Ваша взяла,сір!)
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 12.09.2021 01:49
    0
    Віталій Возняк, 12.09.2021 01:45
    А я Даяну і Марту з їх психікою у фіналі поки що зовсім не уявляю.
    Даяна і фінал поки взагалі слова несумісні. пісеньки ж відстійні треба комусь записувати) скажіть їй хто-небуть, хай кидає ті пісеньки, то не її, вокальних даних 0 цілих 0 десятих. так кожна може "співати", а кожна друга - краще співати, ніж Даяна, як сказав у коментарях хтось тут
    Ссылка
    SolidQ
    SolidQ, 12.09.2021 01:47
    0
    Поздравляем Радукану, отличная игра. Надеемся, это не одноразовый всплеск
    P.S https://live-tennis.eu/en/wta-live-ranking - кому надо лайв рейтинг WTA
    Норм Осака очков потеряла
    Ссылка
    Віталій Возняк
    Віталій Возняк, 12.09.2021 01:45
    +4
    Winnie P, 12.09.2021 01:27
    Какие обе спокойные, играют с улыбками, без истерик. Представляю на их месте Костюк или Ястремскую.
    А я Даяну і Марту з їх психікою у фіналі поки що зовсім не уявляю.
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 12.09.2021 01:45
    0
    vital, 12.09.2021 01:40
    Цифри просто шалені: до виграного шлему 0 перемог в WTA в Емми 10 матчів і 10 перемог у 2-х сетах. Жодна з суперниць в основі не виграла більше 4 геймів за сет (Іга теж так перемогла на РГ). Кваліфаєрка. А яка гарнюня Просто молодчинка.
    не знаю чого, але вона мені на Лару Крофт схожа
    Ссылка
    u6464u
    online
    u6464u, 12.09.2021 01:45
    +4
    этот турнир перевернул весь теннисный мир, две изящные девчёнки в финале такого престижного турнира, вы посмотрите на них ,не закаченные не перекаченные такое впечатление что с дворовой площадки,молодцы девчёнки,я восхищён ими.
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 12.09.2021 01:40
    +4
    Spectra, 12.09.2021 01:15
    Невероятный турнир, эмоции умница Эмма до лета этого года никто не знал кто это такая, а в сентябре на 2 шлеме своем в карьере берёт шлем, это при то что она, ни выиграла, ни одного матча на уровне WTA, просто браво!
    Цифри просто шалені: до виграного шлему 0 перемог в WTA в Емми 10 матчів і 10 перемог у 2-х сетах. Жодна з суперниць в основі не виграла більше 4 геймів за сет (Іга теж так перемогла на РГ). Кваліфаєрка. А яка гарнюня Просто молодчинка.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    Віталій Возняк, 12.09.2021 01:39
    +2
    vital, 12.09.2021 01:33
    Як на мене, в Емми побільше шансів вирости в стабільного гравця туру, ніж у Лейли. Радукану більш цілісно грає. Цікаво на що здатна Фернандес без такої підтримки глядачів. Не думаю що вона при нейтральних трибунах обіграла б нашу Елю.
    Не думаю, що трибуни стали вирішальним підтримуючим фактором для неї. Скоріше вони були негативним для Елі, бо мала дуже холоднокровна як на свій вік.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности