Десять побед в двух сетах. 18-летняя Радукану сенсационно выиграла US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану (№150 WTA) стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису.
В финале 18-летняя спортсменка обыграла 19-летнюю Лейлу Фернандес из Канады (№73 WTA).
US Open. Финал
Эмма Радукану (Великобритания) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:3
Радукану стала первой британкой за 53 года, которая сумела победить на кортах Нью-Йорка. Также она – самая юная победительницей турнира Большого шлема со времен Уимблдона 2004 (Мария Шарапова).
С новой недели Эмма поднимется на 23-ю позицию мирового рейтинга, став первой ракеткой своей страны. Фернандес будет располагаться на четыре строчки ниже.
Источник — Sport.ua
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але ж не вік головне. головне те, що в голові людини в її віці. якщо там одні хлопці і пісеньки, то діла не буде. теніс, як на мене, такий вид спорту, де якщо втратиш час для розвитку, то вже все. вершин не здобудеш.
ігри компукторні з Ларкою теж хороші
а потім піду погуглю
а потім піду погуглю
P.S https://live-tennis.eu/en/wta-live-ranking - кому надо лайв рейтинг WTA
Норм Осака очков потеряла
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