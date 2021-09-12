Десять побед в двух сетах. 18-летняя Радукану сенсационно выиграла US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану (№150 WTA) стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису.



В финале 18-летняя спортсменка обыграла 19-летнюю Лейлу Фернандес из Канады (№73 WTA).



US Open. Финал

Эмма Радукану (Великобритания) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:3



Радукану стала первой британкой за 53 года, которая сумела победить на кортах Нью-Йорка. Также она – самая юная победительницей турнира Большого шлема со времен Уимблдона 2004 (Мария Шарапова).

С новой недели Эмма поднимется на 23-ю позицию мирового рейтинга, став первой ракеткой своей страны. Фернандес будет располагаться на четыре строчки ниже.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine