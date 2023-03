Новичок Челси отправился в аренду в прежний клуб по странной причине

Бразильский хавбек Андрей Сантос вернулся из английского «Челси» в бразильский «Васко да Гама» на правах аренды.

Арендный контракт подписан до 30 июня 2023 года. Зарплату 18-летнему бразильцу будет выплачивать «Челси».

В начале года лондонский клуб купил Сантоса у «Васко да Гама» за 12,5 млн евро, но тот не смог получить разрешение на работу в Британии. Клубам пришлось договориться об аренде до лета.

Андрей Сантос привел сборную Бразилии к победе на на Копа Америка U-20 в статусе капитана. Он также стал лучшим бомбардиром турнира (6 голов).

В прошлом сезоне 2022 года Сантос забил 8 голов в 34 матчах за «Васко да Гама» в Серии B.

Andrey Santos is re-joining his previous club Vasco da Gama on loan. ✍️

Andrey Santos has been named in Brazil's 23-man squad for the first time in his career! 💫 🇧🇷 pic.twitter.com/zpVbkVK4AR