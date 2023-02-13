ВИДЕО. Не пускают в Англию. Игрок Челси принес трофей сборной Бразилии

В ночь на 13 февраля состоялся финал молодежного Кубка Америки по футболу между сборными Бразилии U-20 и Уругвая U-20.

Этот турнир был групповым, а не на выбывание, поэтому команды сыграли по 5 игр. В последнем матче турнира сошлись бразильцы и уругвайцы, которые претендовали на чемпионство. Уругвай устраивала ничья, а Бразилии нужна была только победа.

До 84-й минуты счет в игре был 0:0, что было на руку уругвайской команде. Однако именно на этой минуте счет в матче был открыт – гол забил игрок лондонского «Челси» Андрей Сантос, точно отправив мяч головой в дальний угол ворот.

Вскоре бразильцы забили и второй гол на 90+2 минуте и стали чемпионами молодежного Кубка Америки. У сборной Бразилии по итогам турнира 13 очков, у Уругвая 12, а у Колумбии 10. Все эти сборные получили путевку на молодежный чемпионат мира, который пройдет в Индонезии, а также туда отправится и сборная Эквадора, которая стала четвертой на этих соревнованиях. Интересно, что новичок донецкого «Шахтера» Кевин Келси вместе со сборной Венесуэлы U-20 занял пятое место на этом турнире и не попадет на ЧМ.

Андрей Сантос пока что не может получить разрешение на работу в Англии – не пропускает GBE (новая система в Великобритании, по ней оценивают трансферы извне). До начала молодежного Кубка Америки у Андрея было всего три балла из необходимых 10. Однако после завершения турнира у него не должно быть проблем с получением разрешения.

Boa chegada do ataque brasileiro e Andrey cabeceia certeiro para abrir o placar para o #Brasil! 🔥 pic.twitter.com/rVxNzWyZwa — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 13, 2023

Tesouro brasileiro! 💎



Andrey abriu o marcado para a @CBF_Futebol na vitória sobre o #Uruguai e foi eleito o melhor jogador da CONMEBOL #Sub20! 🏆



O capitão da Seleção Brasileira também foi um dos artilheiros, ao lado de Vitor Roque, 6️⃣ com gols! 🔥 pic.twitter.com/e9OcTWvPNT — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 13, 2023