Зинченко снова номинирован на звание лучшего игрока месяца в Арсенале

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко попал в список претендентов на звание лучшего игрока «канониров» по итогам матчей февраля.

Также на награду будут претендовать Габриэл, Жоржиньо и Букайо Сака.

В феврале Зинченко провел 6 матчей, отличившись голом и ассистом. Отметим, что украинца назвали лучшим игроком «Арсенала» в январе.

Проголосовать можно здесь.

