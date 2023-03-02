Зинченко снова номинирован на звание лучшего игрока месяца в Арсенале

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко попал в список претендентов на звание лучшего игрока «канониров» по итогам матчей февраля.

Также на награду будут претендовать Габриэл, Жоржиньо и Букайо Сака.

В феврале Зинченко провел 6 матчей, отличившись голом и ассистом. Отметим, что украинца назвали лучшим игроком «Арсенала» в январе.

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