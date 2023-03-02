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  4. Зинченко снова номинирован на звание лучшего игрока месяца в Арсенале
Англия
02 марта 2023, 18:54 |
1441
3

Зинченко снова номинирован на звание лучшего игрока месяца в Арсенале

Украинский легионер лондонского клуба может стать лучшим два месяца подряд

02 марта 2023, 18:54 |
1441
3
Зинченко снова номинирован на звание лучшего игрока месяца в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко попал в список претендентов на звание лучшего игрока «канониров» по итогам матчей февраля.

Также на награду будут претендовать Габриэл, Жоржиньо и Букайо Сака.

В феврале Зинченко провел 6 матчей, отличившись голом и ассистом. Отметим, что украинца назвали лучшим игроком «Арсенала» в январе.

Проголосовать можно здесь.

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лучший игрок Александр Зинченко Арсенал Лондон Габриэл дос Сантос Магальяйнс Жоржиньо Букайо Сака
Источник ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 3
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Billy Bons
"Український легіонер лондонського клубу може стати найкращим два місяці поспіль" Алкаш.юа хватит бухать, в том месяце лучший Сака, а Зина номинируется на лучшего второй месяц подряд.
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