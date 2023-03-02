Англия02 марта 2023, 18:54 |
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3
Зинченко снова номинирован на звание лучшего игрока месяца в Арсенале
Украинский легионер лондонского клуба может стать лучшим два месяца подряд
02 марта 2023, 18:54 |
1441
3
Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко попал в список претендентов на звание лучшего игрока «канониров» по итогам матчей февраля.
Также на награду будут претендовать Габриэл, Жоржиньо и Букайо Сака.
В феврале Зинченко провел 6 матчей, отличившись голом и ассистом. Отметим, что украинца назвали лучшим игроком «Арсенала» в январе.
Проголосовать можно здесь.
Four Player of the Month nominees...— Arsenal (@Arsenal) March 2, 2023
🇧🇷 @biel_m04
🇮🇹 Jorginho
🏴 @BukayoSaka87
🇺🇦 Zinchenko
Vote now for our February winner 👇
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Комментарии 3
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"Український легіонер лондонського клубу може стати найкращим два місяці поспіль" Алкаш.юа хватит бухать, в том месяце лучший Сака, а Зина номинируется на лучшего второй месяц подряд.
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