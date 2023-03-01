Первая ракетка Польши убирает россиян в ОАЭ. Дальше – Джокович
Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в городе Дубай
Первая ракетка Польши Хуберт Хуркач (АТР 11) вышел в четвертьфинал турнира серии АТР 500 в городе Дубай.
В 1/8 финала он обыграл Павла Котова (АТР 138) в двух сетах, а в 1/16 финала – Александра Шевченко. И Шевченко, и Котов – представители россии.
ATP 500 Дубай. Хард. 1/16 финала
Александр Шевченко – Хуберт Хуркач – 6:3, 3:6, 6:7 (7:9)
АТР 500 Дубай. Хард. 1/8 финала
Павел Котов – Хуберт Хуркач – 5:7, 1:6
В четвертьфинале соревнований он встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Отметим, что для Хуркача это 6-я победа подряд. На предыдущей неделе он выиграл трофей в Марселе.
Moving on 🙌@HubertHurkacz defeats Kotov 7-5 6-1 to book a match against Djokovic in the QFs!#DDFTennis pic.twitter.com/AOCdLzVhko— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2023
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