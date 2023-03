Первая ракетка Польши убирает россиян в ОАЭ. Дальше – Джокович

Первая ракетка Польши Хуберт Хуркач (АТР 11) вышел в четвертьфинал турнира серии АТР 500 в городе Дубай.

В 1/8 финала он обыграл Павла Котова (АТР 138) в двух сетах, а в 1/16 финала – Александра Шевченко. И Шевченко, и Котов – представители россии.

ATP 500 Дубай. Хард. 1/16 финала

Александр Шевченко – Хуберт Хуркач – 6:3, 3:6, 6:7 (7:9)

АТР 500 Дубай. Хард. 1/8 финала

Павел Котов – Хуберт Хуркач – 5:7, 1:6

В четвертьфинале соревнований он встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Отметим, что для Хуркача это 6-я победа подряд. На предыдущей неделе он выиграл трофей в Марселе.

