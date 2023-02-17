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Лига конференций
17 февраля 2023, 02:10 | Обновлено 17 февраля 2023, 02:53
108
0

Обидчик Днепра-1 среди претендентов на игрока недели в Лиге конференций

Анхель Гарсия может получить престижное признание

17 февраля 2023, 02:10 | Обновлено 17 февраля 2023, 02:53
108
0
Обидчик Днепра-1 среди претендентов на игрока недели в Лиге конференций
ФК АЕК Ларнака. Анхель Гарсия

Европейский футбольный союз огласил имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока первых матчей 1/16 финала Лиги конференций. В них среди прочего, напомним, «Днепр-1» в Ларнаке проиграл со счетом 0:1 местному клубу АЕК.

Испанец Анхель Гарсия, который стал автором победного для киприотов гола в ворота команды Александра Кучера, решением УЕФА включен в число соискателей престижной награды.

На титул игрока недели в Лиге конференций также претендуют нападающий «Фиорентины» Лука Йович, который стал автором дубля в игре с «Брагой» (4:0), египетский полузащитник Трезеге из «Трабзонспора», команда которого обыграла дома «Базель» (1:0), и черногорский хавбек Марко Янкович из клуба «Карабах», обыгравшего на своем поле «Гент» (1:0).

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АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0. В 3-й раз проиграли Кипру. Видео гола и обзор
Лига конференций АЕК Ларнака АЕК Ларнака - Днепр-1 Днепр-1 Лука Йович Марко Янкович Трезеге
Источник УЕФА
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