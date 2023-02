Обидчик Днепра-1 среди претендентов на игрока недели в Лиге конференций

Европейский футбольный союз огласил имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока первых матчей 1/16 финала Лиги конференций. В них среди прочего, напомним, «Днепр-1» в Ларнаке проиграл со счетом 0:1 местному клубу АЕК.

Испанец Анхель Гарсия, который стал автором победного для киприотов гола в ворота команды Александра Кучера, решением УЕФА включен в число соискателей престижной награды.

На титул игрока недели в Лиге конференций также претендуют нападающий «Фиорентины» Лука Йович, который стал автором дубля в игре с «Брагой» (4:0), египетский полузащитник Трезеге из «Трабзонспора», команда которого обыграла дома «Базель» (1:0), и черногорский хавбек Марко Янкович из клуба «Карабах», обыгравшего на своем поле «Гент» (1:0).

The nominees are in! 🤩 Who gets your vote? 🗳️



⭐️ Luka Jović

⭐️ Trézéguet

⭐️ Marko Janković

⭐️ Angel Garcia#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL