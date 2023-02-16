Неприступные киприоты. Днепр-1 снова проиграл АЕКу

В матче 1/16 финала Лиги конференций встречались наш «Днепр-1» и кипрский АЕК из Ларнаки. Отметим, что этот сезон особенный для всех украинских команд, поскольку им то и дело выпадают команды, которые уже играли против наших в этом сезоне. Судите сами – АЕК сыграл с «Днепром-1» и попал в группу с «Динамо», кроме того, киевлянам попался и «Фенербахче», который они уже выбили по пути в группу ЛЧ. В раунде плей-офф «Шахтеру» достался «Ренн» из той же «динамовской» группы, а «спортклубовцам» - тот же АЕК...

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Напомним, что в отборе в Лигу Европы подопечные Кучера сначала уступили киприотам 1:2, имели шансы отыграться в следующем матче, но перегорели и получили бесславные 0:3. Теперь судьба предоставила возможность расплатиться, да и ставки не менее высоки, а возможно, и больше - выход в 1/8 Лиги конференций.

Для следящих за еврокубковым путем днепровской команды по поводу состава могло быть только два вопроса - кто сыграет на правом фланге защиты (там вышел новичок команды Хайнер) и где будет действовать Амаш на левом фланге - в защите или полузащите, поскольку левый защитник Бузанелло покинул команду. Александр Кучер отправил Яниса в защиту, а впереди него играл другой новичок – Пеглоу.

Фото - СК Днепр-1

Старт матча показал, что АЕК не собирается допускать реванш днепрян. В самом дебюте Тричковски трижды угрожал воротам Валефа, но кипер справился с его ударами, а через несколько минут Лопеш воспользовался ошибкой Амаша и расстрелял каркас ворот бразильца. Стало немного тревожно.

«Днепр-1» никак не мог нащупать свою игру, а соперники владели мячом. Правда, таких опасных моментов, как прежде, уже не было. Только на 22 минуте удалось огрызнуться, правда, ни Довбику, ни Пихаленку не удалось даже пробить, но, как известно, на безрыбье и полумомент рыба.

Активизация атакующих усилий состоялась в конце первого тайма. Тогда Довбик и Пеглоу по очереди угрожали воротам, но ни один, ни другой не смогли даже пробить. На второй тайм Кучер решил полностью заменить левый фланг, вместо Амаша и Пеглоу выпустив Горбунова и Бланко, которого мы на поле не видели уже очень давно. И ход матча ускорился, хотя непосредственной связи с заменами, пожалуй, все же не было.

Фото - СК Днепр-1

Заставил поволноваться Валеф, который вытащил мяч из «девятки» после удара Фаража, а затем сразу же легко задел соперника, который хотел добить. К счастью, арбитр решил не ставить пенальти, хотя при желании мог его там увидеть. Довбик и Гуцуляк тоже ответили ударами со средней дистанции, но они оказались недостаточно сильными. А Фараж снова мог забивать, Валеф уже был отыгран, но с убийственной позиции простил нас, пробив головой мимо левой штанги.

Игра снова успокоилась, чтобы активизироваться в конце матча. Наша атакующая пара Довбык-Пихаленок после комбинации «пас пяткой – выход на свидание – удар» не забила, после чего немедленно получили возмездие. Все очень просто – защита позволила Гарсии спокойно пробить после навеса Густава с левого фланга. Валеф отчаянно прыгал, но удар был чрезвычайно точным – от штанги мяч влетел в сетку.

Фото - СК Днепр-1

И, как всегда в таких моментах, наши очнулись и побежали в атаку. Но, как это обычно бывает, играть нужно было начинать активно раньше, потому что киприоты «засушили» игру, провели тактические замены и грамотно нивелировали финальный штурм.

Короче говоря, очередной кипрский позор для наших команд в этом сезоне. Через неделю будет возможность его исправить в ответном матче, но... Ну, в принципе, надо быть оптимистом.

Лига конференций. 1/16 финала. Первый матч.

АЕК Ларнака – «Днепр-1» – 1:0

Гарсия (84)

Гарсия (39) – Амаш (19), Танчик (59)

АЕК Ларнака: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Росалес, Луиш Густаву (Гонсалес, 92), Понс, Яколиш, Тричковски (Николич, 65), Фараж (Энглезу, 92), Лопеш (Ойер, 88).

«Днепр-1»: Валеф, Амаш (Горбунов, 46), Сарапий, Сваток, Хайнер, Рубчинский (Танчик, 58), Бабенко, Пеглоу (Бланко, 46), Пихаленок (Назаренко, 89), Гуцуляк, Довбик (Когут, 89).

Арбитр: Якоб Кехлет (Дания)

«АЕК Арена» (Ларнака, Кипр)

АЕК ЛАРНАКА – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА