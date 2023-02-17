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Лига конференций
АЕК Ларнака
16.02.2023, FT 1 : 0
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
17 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 17 февраля 2023, 00:31
2286
1

АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0. В 3-й раз проиграли Кипру. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги конференций

17 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 17 февраля 2023, 00:31
2286
1
АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0. В 3-й раз проиграли Кипру. Видео гола и обзор
СК Днепр-1. Александр Кучер

В четверг, 16 февраля, прошел первый матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встречались АЕК Ларнака и «Днепр-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок начался в 22:00 по киевскому времени.

Днепр-1 в третий раз проиграл этому кипрскому клубу за один сезон.

АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0. В 3-й раз проиграли Кипру. Видео гола и обзор

ГОЛ! 1:0. Анхель Гарсия, 84 мин.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Гарсия (АЕК Ларнака).
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АЕК Ларнака Днепр-1 Лига конференций АЕК Ларнака - Днепр-1 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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ALKOSruLKA
Калічі... Якщо вже з Кіпром не брати очки, то в кого тоді?  ...в УПЛ здуються так само, можна було Довбика відпускати в Європу. Судяси з гри, - будуть з київськими мажорами за срібло боротися....
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