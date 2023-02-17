В четверг, 16 февраля, прошел первый матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встречались АЕК Ларнака и «Днепр-1».

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Поединок начался в 22:00 по киевскому времени.

Днепр-1 в третий раз проиграл этому кипрскому клубу за один сезон.

АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0. В 3-й раз проиграли Кипру. Видео гола и обзор

ГОЛ! 1:0. Анхель Гарсия, 84 мин.