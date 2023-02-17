Лига конференций
16.02.2023, FT 1 : 0
Лига конференций17 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 17 февраля 2023, 00:31
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АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0. В 3-й раз проиграли Кипру. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги конференций
17 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 17 февраля 2023, 00:31
2286
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В четверг, 16 февраля, прошел первый матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встречались АЕК Ларнака и «Днепр-1».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок начался в 22:00 по киевскому времени.
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Днепр-1 в третий раз проиграл этому кипрскому клубу за один сезон.
АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0. В 3-й раз проиграли Кипру. Видео гола и обзор
ГОЛ! 1:0. Анхель Гарсия, 84 мин.
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Гарсия (АЕК Ларнака).
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Комментарии 1
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Калічі... Якщо вже з Кіпром не брати очки, то в кого тоді? ...в УПЛ здуються так само, можна було Довбика відпускати в Європу. Судяси з гри, - будуть з київськими мажорами за срібло боротися....
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