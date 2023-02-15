АЕК Ларнака – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала Лиги конференций
В четверг, 16 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встретятся АЕК Ларнака и «Днепр-1». Поединок пройдет в Ларнаке на «АЕК Арене», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Днепряне в текущем евросезоне уже встречались с АЕКом. В августе прошлого года киприоты оставили команду Александра Кучера за бортом Лиги Европы, одержав две победы (2:1 и 3:0). После этого «Днепр-1» занял второе место в своей группе Лиги конференций, а «желто-зеленые» стали третьими в группе В Лиги Европы. Напомним, что соперником киприотов в групповом турнире ЛЕ стало киевское «Динамо», которое заняло последнее место. Для обоих соперников это будет дебют в весенней стадии еврокубков.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча АЕК – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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