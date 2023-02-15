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АЕК Ларнака
16.02.2023 22:00 - : -
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Лига конференций
15 февраля 2023, 15:00 | Обновлено 15 февраля 2023, 15:41
580
3

АЕК Ларнака – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Днепряне попытаются взять реванш за поражение в квалификации Лиги Европы

15 февраля 2023, 15:00 | Обновлено 15 февраля 2023, 15:41
580
3
АЕК Ларнака – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
СК Днепр-1

В четверг, 16 февраля, в первом матче 1/16 финала Лиги конференций сыграют хорошо знакомые друг другу соперники – украинский «Днепр-1» и кипрский АЕК. Поединок состоится на стадионе «АЕК Арена» в Ларнаке.

Для команды Александра Кучера еврокубковый поединок станет первым официальным в 2023 году. За период зимних тренировочных сборов «Днепр-1» сыграл восемь спаррингов, в которых одержал пять побед, два матча не выявили победителя и лишь в одном потерпел поражение. Весьма неплохой результат, правда уровень соперников не был слишком высоким.

Всю осеннюю часть сезона главный тренер днепрян Александр Кучер жаловался на отсутствие длинной скамейки запасных, из-за чего приходилось брать игроков из юношеской команды. Так что одной из главных задач на зимний перерыв перед менеджментом клуба было доукомплектовать команду. Тем более, что зимой днепрян покинули четыре футболиста: вратарь Валерий Юрчук, защитники Сергей Логинов и Бузанелло, а также усиливший как раз АЕК форвард Артем Громов.

В своей трансферной политике «Днепр-1» сделал ставку на латиноамериканский рынок. Защиту днепрян призваны усилить бразилец Хайнер, который должен закрыть правую бровку, а также костариканец с опытом выступлений на ЧМ-2022 Матаррита. А вот чемпион мира в составе Бразилии U-17 Жоан Пеглоу должен прибавить остроты в атаке. Единственный украинец среди новичков «Днепра-1» – Евгений Пасич не заявлен на Лигу конференций. Он рассматривается тренерским штабом в качестве игрока ротации для чемпионата Украины.

Следует отметить, что лидеры «Днепра-1», на которых держалась игра в первой половине сезона, остались в команде. Главный бомбардир днепрян Артем Довбик, не смотря на предложения из-за границы, продолжит радовать своей игрой болельщиков. Остались в команде также Александр Пихаленок и Александр Сваток, которые имели варианты продолжения карьеры в других клубах.

В отличие от «Днепра-1», киприоты имеют постоянную практику в чемпионате, где они занимают первую строчку в турнирной таблице. В последний раз команда Хосе Луиса Ольтры проигрывала еще 22 октября прошлого года. Так что беспроигрышная серия соперника «Днепра-1» в чемпионате составляет 15 матчей, из которых только два завершились вничью. Кстати, в последнем поединке АЕК сыграл вничью 1:1 с «Акритасом».

Кадровая ситуация

В составе хозяев поля из-за травм не сыграют хорошо знакомый болельщикам старого «Днепра» Бруну Гама, а также резервный голкипер Андреас Параскевас. У днепрян в лазарете находятся Валерий Лучкевич и аргентинец Эмилиано Пурита.

История встреч

Соперники встречались между собой в прошлом году в квалификации Лиги Европы. Напомним, что тогда киприоты обыграли днепрян по итогам двух матчей (2:1 и 3:0). Поэтому у подопечных Кучера будет дополнительная мотивация поквитаться за досадные поражения осенью 2022 года.

Ориентировочные составы

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия, Санхурхо, Ледиш, Фараж, Дюрчо, Лопеш, Альтман.

«Днепр-1»: Валеф – Хайнер, Сваток, Сарапий, Матаррита, Пихаленок, Бабенко, Рубчинский, Пеглоу, Гуцуляк, Довбик.

16 февраля, четверг

АЕК Ларнака – «Днепр-1»
Ларнака. Стадион «АЕК Арена». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
АЕК ЛАРНАКА – ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Якоб Кехлет (Дания)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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АЕК Ларнака Днепр-1 Лига конференций АЕК Ларнака - Днепр-1 прогнозы Денис Шаховец
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 3
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donnerwetter
Тут уже некуда отступать, в отличие от квалификации.   Так что и совсем другие игры будут.     Днепр-1 точно закроется и будет ждать у моря погоды.  Ведь даже ничья это деньги.
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