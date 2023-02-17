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  4. КУЧЕР: «Играть после паузы матч против такого соперника было очень тяжело»
Лига конференций
АЕК Ларнака
16.02.2023, FT 1 : 0
Днепр-1
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Лига конференций
17 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 17 февраля 2023, 02:14
270
4

КУЧЕР: «Играть после паузы матч против такого соперника было очень тяжело»

Наставник СК «Днепр-1» прококмментировал поражение от АЕК Ларнака в ЛК

17 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 17 февраля 2023, 02:14
270
4
КУЧЕР: «Играть после паузы матч против такого соперника было очень тяжело»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции после игры 1/16 финала Лиги конференции против АЕК Ларнака (0:1):

– Вы уже неоднократно играли с АЕК Ларнака. Насколько поменялась команда? И показалось, что в конце матча вы замены производили достаточно хаотично.

– Мы понимали, что соперник будет нас прессинговать, они будут раскрываться, бежать вперед, а мы за счет контроля мяча станем создавать пространство и атаковать. Что касается замен, то они не были хаотичны. Почему вы решили, что они такими были? Нормальные были замены. Надо было усилить игру, когда мы уже проигрывали – выпустили агрессивного Когута и Назаренко вперед. Думаю, что это были равноценные замены, потому что было повреждение у Довбика, а Пихаленок уже набегался на исходе матча, поэтому нужно было их заменить и выпустить свежие силы в игру.

– Как бы вы оценили игру новичков команды – Пеглоу и Хайнера?

– Я не могу сказать, что они плохо сыграли. Конечно, это новые игроки, которые с нами не так давно и они еще притираются к коллективу и нашей игре. Им нужно будет понять наши принципы. Считаю, что дальше будет лучше.

– АЕК выиграл уже очередной матч у украинской команды. На ваш взгляд, это так упал уровень украинских команд?

– Я не скажу, что упал уровень. Сейчас мы с ними встречались, когда соперник находится, как говорят, в сезоне, имеет беспроигрышную серию и в целом очень хорошо смотрится. Мы не играли официальных матчей очень давно, поэтому играть первый матч против такого соперника было очень тяжело.

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АЕК Ларнака Днепр-1 Лига конференций АЕК Ларнака - Днепр-1 Александр Кучер пресс-конференция
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 4
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alekos59
I це ти звеш грою ??? Чудак на букву М !!! Де ж характер, жага помсти  ??? Третiй раз те ж саме. Мажори дешевi !!!
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+1
Запасной
А что такое АЕК это топ ? да жаль что Днепр -1 не набрал очей для Украины ,ну Красников мог договорится за бени оффшоры кипрские ,что бы АЕК два три гола пропустил ,или все они не могут ,приплыл беня, это не УПЛ ,теперь и в УПЛ закрыто все, 5-7 место уровень без подмазок   
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0
u6464u
ну як проти такого суперника  важко грати то навіщо зовсім туди виходити,грай собі в УПЛ зі своїми судьями завжди будеш чемпійоном , тільки от незадачка як попадаєш грати в Европу так зразу видно який ти чемпіон куплений.
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0
Ostrov Khortitsa
Против какого такого? это разве соперник? позорище - опустились ниже уровня кипрских команд
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0
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