КУЧЕР: «Играть после паузы матч против такого соперника было очень тяжело»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции после игры 1/16 финала Лиги конференции против АЕК Ларнака (0:1):

– Вы уже неоднократно играли с АЕК Ларнака. Насколько поменялась команда? И показалось, что в конце матча вы замены производили достаточно хаотично.

– Мы понимали, что соперник будет нас прессинговать, они будут раскрываться, бежать вперед, а мы за счет контроля мяча станем создавать пространство и атаковать. Что касается замен, то они не были хаотичны. Почему вы решили, что они такими были? Нормальные были замены. Надо было усилить игру, когда мы уже проигрывали – выпустили агрессивного Когута и Назаренко вперед. Думаю, что это были равноценные замены, потому что было повреждение у Довбика, а Пихаленок уже набегался на исходе матча, поэтому нужно было их заменить и выпустить свежие силы в игру.

– Как бы вы оценили игру новичков команды – Пеглоу и Хайнера?

– Я не могу сказать, что они плохо сыграли. Конечно, это новые игроки, которые с нами не так давно и они еще притираются к коллективу и нашей игре. Им нужно будет понять наши принципы. Считаю, что дальше будет лучше.

– АЕК выиграл уже очередной матч у украинской команды. На ваш взгляд, это так упал уровень украинских команд?

– Я не скажу, что упал уровень. Сейчас мы с ними встречались, когда соперник находится, как говорят, в сезоне, имеет беспроигрышную серию и в целом очень хорошо смотрится. Мы не играли официальных матчей очень давно, поэтому играть первый матч против такого соперника было очень тяжело.