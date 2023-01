Ждет Джоковича? Циципас обыграл россиянина и вышел в финал АО 2023

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 4) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису уверенно обыграл Карена Хачанова (АТР 20) из рф в четырех сетах за 3 часа и 25 минут.

Australian Open 2023. Полуфинал

Карен Хачанов [18] – Стефанос Циципас (Греция) – 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6

За матч Стефанос отдал всего две свои подачи. В девятом гейме второго сета Циципас выиграл безумный розыгрыш благодаря своей невероятной защите.

Для 24-летнего греческого теннисиста это будет второй финал на турнирах Grand Slam. В 2021 году он сыграл в финале Ролан Гаррос против Новака Джоковича, но не смог дожать серба со счета 2:0 по партиям и упустил трофей.

В финале АО 2023 Стефанос сыграет с победителем матча Новак Джокович – Томми Пол.

"The most extraordinary point" 🫠 @steftsitsipas digs deep and finds a way to win the rally 👏 @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2023 • #AusOpen pic.twitter.com/43Q9aEmlQ7

On a mission 🚀@steftsitsipas is through to his second Grand Slam final after taking out Khachanov 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-3. @AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/skLmTyJ6Cg