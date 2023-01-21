ОФИЦИАЛЬНО. Лестер подписал датского защитника за 20 млн евро
20-летний Виктор Кристиансен подписал контракт до 2028 года
Датский защитник Виктор Кристиансен перешел из «Копенгагена» в английский клуб «Лестер».
Контракт 20-летнего левого защитника будет действовать до 2028 года. По неофициальным данным, английский клуб заплатил за трансфер 20 млн евро.
Виктор Кристиансен в текущем сезоне за «Копенгаген» провел 15 матчей (и забил 1 гол) в чемпионате, а также 1 поединок в Кубке Дании и 8 встреч в еврокубках. Провел 7 матчей за сборную Дании U-21.
VK Blue 🟦 pic.twitter.com/nu3zYF3lmX— Leicester City (@LCFC) January 20, 2023
"It’s probably the best league in the world and [to join] a top team like Leicester, of course I was excited." 😁— Leicester City (@LCFC) January 20, 2023
Win a signed Victor Kristiansen shirt! 👕— Leicester City (@LCFC) January 20, 2023
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There’s a new Fox in town 🦊— Leicester City (@LCFC) January 20, 2023
Good night, Blue Army 🥰 pic.twitter.com/QYjYQAd7z9
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