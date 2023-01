ОФИЦИАЛЬНО. Лестер подписал датского защитника за 20 млн евро

Датский защитник Виктор Кристиансен перешел из «Копенгагена» в английский клуб «Лестер».

Контракт 20-летнего левого защитника будет действовать до 2028 года. По неофициальным данным, английский клуб заплатил за трансфер 20 млн евро.

Виктор Кристиансен в текущем сезоне за «Копенгаген» провел 15 матчей (и забил 1 гол) в чемпионате, а также 1 поединок в Кубке Дании и 8 встреч в еврокубках. Провел 7 матчей за сборную Дании U-21.

"It’s probably the best league in the world and [to join] a top team like Leicester, of course I was excited." 😁