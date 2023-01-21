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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лестер подписал датского защитника за 20 млн евро
Англия
21 января 2023, 03:25 | Обновлено 21 января 2023, 03:48
141
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лестер подписал датского защитника за 20 млн евро

20-летний Виктор Кристиансен подписал контракт до 2028 года

21 января 2023, 03:25 | Обновлено 21 января 2023, 03:48
141
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лестер подписал датского защитника за 20 млн евро
ФК Лестер. Виктор Кристиансен

Датский защитник Виктор Кристиансен перешел из «Копенгагена» в английский клуб «Лестер».

Контракт 20-летнего левого защитника будет действовать до 2028 года. По неофициальным данным, английский клуб заплатил за трансфер 20 млн евро.

Виктор Кристиансен в текущем сезоне за «Копенгаген» провел 15 матчей (и забил 1 гол) в чемпионате, а также 1 поединок в Кубке Дании и 8 встреч в еврокубках. Провел 7 матчей за сборную Дании U-21.

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Лестер Виктор Кристиансен трансферы АПЛ трансферы Копенгаген
Источник ФК Лестер
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