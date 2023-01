Вошли в раж после ЧМ. В Катаре хотят купить Ливерпуль

Футбольный клуб «Ливерпуль», который выставлен на продажу американской компанией Fenway Sports Group, может перейти в собственность представителей Катара.

Твиттер-аккаунт The Anfield Talk уведомил об этом, сославшись на слова журналиста Мохаммеда-Саида Аль-Кааби. Сообщается, якобы покупка английского клуба «является первоочередным приоритетом для Катара».

Компания Fenway Sports Group в лице ее основателя Джона Генри купила «Ливерпуль» в 2010 году. За время его правления «красные» выиграли Лигу чемпионов (2019) и АПЛ (2020).

🇶🇦 🚨 TAT EXCLUSIVE:



Qatar are giving priority to the acquisition of Liverpool Football Club and are seriously interested but the deal is not complete at this present moment.



We will see in the next few days. [@Qatari] pic.twitter.com/1u4BOHfNcU