ОФИЦИАЛЬНО. Лидс совершил рекордную покупку
«Павлины» подписали талантливого нападающего
Английский «Лидс» объявил о трансфере 20-летнего форварда немецкого «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттера. Этой покупкой клуб из Уэст-Йоршира обновив свой трансферный рекорд.
«Лидсу» трансфер Рюттера обошелся в 40 млн евро. Контракт подписан до лета 2028 года.
Нападающий стал второй покупкой «Лидса» в нынешнее зимнее трансферное окно. Ранее клуб пополнился защитником Максимилианом Вебером из «РБ Зальцбург».
В текущем сезоне француз Рюттер провел за «Хоффенхайм» 15 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
🙌 Welcome to Leeds! pic.twitter.com/onNTAIcbFO— Leeds United (@LUFC) January 14, 2023
✍️ #LUFC is delighted to announce the signing of striker Georginio Rutter for a club record transfer fee— Leeds United (@LUFC) January 14, 2023
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