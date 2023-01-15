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Англия
15 января 2023, 03:48 | Обновлено 15 января 2023, 04:02
370
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лидс совершил рекордную покупку

«Павлины» подписали талантливого нападающего

15 января 2023, 03:48 | Обновлено 15 января 2023, 04:02
370
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лидс совершил рекордную покупку
ФК Лидс. Жоржиньо Рюттер

Английский «Лидс» объявил о трансфере 20-летнего форварда немецкого «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттера. Этой покупкой клуб из Уэст-Йоршира обновив свой трансферный рекорд.

«Лидсу» трансфер Рюттера обошелся в 40 млн евро. Контракт подписан до лета 2028 года.

Нападающий стал второй покупкой «Лидса» в нынешнее зимнее трансферное окно. Ранее клуб пополнился защитником Максимилианом Вебером из «РБ Зальцбург».

В текущем сезоне француз Рюттер провел за «Хоффенхайм» 15 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

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Источник ФК Лидс
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