ОФИЦИАЛЬНО. Лидс совершил рекордную покупку

Английский «Лидс» объявил о трансфере 20-летнего форварда немецкого «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттера. Этой покупкой клуб из Уэст-Йоршира обновив свой трансферный рекорд.

«Лидсу» трансфер Рюттера обошелся в 40 млн евро. Контракт подписан до лета 2028 года.

Нападающий стал второй покупкой «Лидса» в нынешнее зимнее трансферное окно. Ранее клуб пополнился защитником Максимилианом Вебером из «РБ Зальцбург».

В текущем сезоне француз Рюттер провел за «Хоффенхайм» 15 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

striker Georginio Rutter