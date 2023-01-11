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11 января 2023, 19:54 |
692
0

ФОТО. По стопам Барти и Свитолиной. Экс-первая ракета Осака ждет ребенка

Японка объявила о беременности

11 января 2023, 19:54 |
692
0
ФОТО. По стопам Барти и Свитолиной. Экс-первая ракета Осака ждет ребенка
Twitter. Наоми Осака

Четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam Наоми Осака объявила о беременности:

«Последние несколько лет были, мягко говоря, интересными, но я думаю, что эти самые сложные времена в жизни могут быть и самыми весёлыми. Эти несколько месяцев вдали от спорта действительно подарили мне новую любовь и признательность к игре, которой я посвятила всю свою жизнь. Я понимаю, что жизнь коротка, и не принимаю никакие моменты как должное, каждый день – это новое благословение и приключение.

Я знаю, что мне так многого стоит ожидать от будущего, но чего я с нетерпением жду, так это того, что мой ребёнок посмотрит один из моих матчей и скажет кому-нибудь: «Это моя мама».

2023 год будет годом, полным уроков для меня, и я надеюсь, что мы увидимся, ребята, в начале следующего года, потому что я буду в Австралии в 2024-м. Люблю вас всех бесконечно!

P.S. Не думаю, что в жизни есть абсолютно правильный путь, но я всегда чувствовала, что если вы двигаетесь вперёд с благими намерениями, то в конце концов найдёте свой путь», – написала японка в соцсетях.

Отметим, что Наоми не играла с сентября 2022 года. Теперь она планирует вернуться в Тур в 2024 году.

Ранее о своей беременности объявила звездная экс-теннисистка Эшли Барти, а именитая украинка Элина Свитолина в середине октября 2022 года родила дочку.

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беременность Наоми Осака
Источник Twitter
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