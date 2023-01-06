Экс-первая ракетка мира объявила о своей беременности

Экс-первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти у себя в соцсетях сообщила о беременности.

«2023-й будет самым лучшим годом. Мы так взволнованы нашим новым приключением. Ориги уже стала заботливой старшей сестрой», – написала Барти, выложив фото своей собаки вместе с детской обувью.

Напомним, Барти завершила карьеру в марте прошлого года, а в июне вышла замуж за гольфиста Гари Киссика.