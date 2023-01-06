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06 января 2023, 13:47 |
980
5

Экс-первая ракетка мира объявила о своей беременности

Эшли Барти ждет ребенка

06 января 2023, 13:47 |
980
5
Экс-первая ракетка мира объявила о своей беременности
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Экс-первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти у себя в соцсетях сообщила о беременности.

«2023-й будет самым лучшим годом. Мы так взволнованы нашим новым приключением. Ориги уже стала заботливой старшей сестрой», – написала Барти, выложив фото своей собаки вместе с детской обувью.

Напомним, Барти завершила карьеру в марте прошлого года, а в июне вышла замуж за гольфиста Гари Киссика.

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Эшли Барти lifestyle
Источник Instagram
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Комментарии 5
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Nordenus
Она же мужик вроде...
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0
Tka4enko_855
Вдули
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-1
vitaha33
Так вона ж лєсба? Чи все-таки бі?
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-1
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