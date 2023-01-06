Другие новости06 января 2023, 13:47 |
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Экс-первая ракетка мира объявила о своей беременности
Эшли Барти ждет ребенка
06 января 2023, 13:47 |
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Экс-первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти у себя в соцсетях сообщила о беременности.
«2023-й будет самым лучшим годом. Мы так взволнованы нашим новым приключением. Ориги уже стала заботливой старшей сестрой», – написала Барти, выложив фото своей собаки вместе с детской обувью.
Напомним, Барти завершила карьеру в марте прошлого года, а в июне вышла замуж за гольфиста Гари Киссика.
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Комментарии 5
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Она же мужик вроде...
Вдули
Так вона ж лєсба? Чи все-таки бі?
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