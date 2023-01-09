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09 января 2023, 01:55 | Обновлено 09 января 2023, 02:14
192
0

СТАХОВСКИЙ: «Венгрия войдет в учебники. Они дважды поддержали фашизм»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает сотрудничать с рф

09 января 2023, 01:55 | Обновлено 09 января 2023, 02:14
192
0
СТАХОВСКИЙ: «Венгрия войдет в учебники. Они дважды поддержали фашизм»
Instagram. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский, завершивший карьеру, прокомментировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана:

«Похоже, история ничему не учит. Венгрия станет государством, которое войдет в учебники истории как страна, дважды за одно столетие поддержавшая фашизм».

Ранее Орбан, продолжая поддерживать сотрудничество с рф, заявил: «Запад начал новую холодную войну, поэтому Венгрия должна поддерживать отношения с его врагами».

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Сергей Стаховский Виктор Орбан российско-украинская война
Источник Twitter
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