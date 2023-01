СТАХОВСКИЙ: «Венгрия войдет в учебники. Они дважды поддержали фашизм»

Украинский теннисист Сергей Стаховский, завершивший карьеру, прокомментировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана:

«Похоже, история ничему не учит. Венгрия станет государством, которое войдет в учебники истории как страна, дважды за одно столетие поддержавшая фашизм».

Ранее Орбан, продолжая поддерживать сотрудничество с рф, заявил: «Запад начал новую холодную войну, поэтому Венгрия должна поддерживать отношения с его врагами».

Looks like history doesn’t teach the lesson…Hungary is gonna be the country which will go down in history books as a country which supported fascism twice in one century… https://t.co/se476epwA0