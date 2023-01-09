СТАХОВСКИЙ: «Венгрия войдет в учебники. Они дважды поддержали фашизм»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает сотрудничать с рф
Украинский теннисист Сергей Стаховский, завершивший карьеру, прокомментировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана:
«Похоже, история ничему не учит. Венгрия станет государством, которое войдет в учебники истории как страна, дважды за одно столетие поддержавшая фашизм».
Ранее Орбан, продолжая поддерживать сотрудничество с рф, заявил: «Запад начал новую холодную войну, поэтому Венгрия должна поддерживать отношения с его врагами».
Looks like history doesn’t teach the lesson…Hungary is gonna be the country which will go down in history books as a country which supported fascism twice in one century… https://t.co/se476epwA0— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) January 8, 2023
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