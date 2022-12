Трагедия в Англии. Умер чемпион мира, всю карьеру проведший в одном клубе

В понедельник, 23 декабря, английский футбольный клуб «Фулхэм» сообщил о смерти легенды клуба Джорджа Коэна.

Коуэн скончался на 83-м году жизни. Легендарный англичанин выступал на позиции правого защитника и всю карьеру провел в «Фулхэме» – с 1956 по 1969 года.

Коэн отыграл за «Фулхэм» 459 матчей, забил 6 голов, но так и не выиграл ни одного трофея. Коэн являлся вице-капитаном сборной Англии на триумфальном чемпионате мира 1966 года. Защитник отыграл полностью все матчи домашнего мундиаля. За национальную команду Коэн провел 37 поединков.

Everyone at Fulham Football Club is deeply saddened to learn of the passing of one of our greatest ever players – and gentlemen – George Cohen MBE.