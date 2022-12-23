Трагедия в Англии. Умер чемпион мира, всю карьеру проведший в одном клубе

В понедельник, 23 декабря, английский футбольный клуб «Фулхэм» сообщил о смерти легенды клуба Джорджа Коэна.

Коуэн скончался на 83-м году жизни. Легендарный англичанин выступал на позиции правого защитника и всю карьеру провел в «Фулхэме» – с 1956 по 1969 года.

Коэн отыграл за «Фулхэм» 459 матчей, забил 6 голов, но так и не выиграл ни одного трофея. Коэн являлся вице-капитаном сборной Англии на триумфальном чемпионате мира 1966 года. Защитник отыграл полностью все матчи домашнего мундиаля. За национальную команду Коэн провел 37 поединков.