Лучшая сборная? Франция успешно идет к защите титула чемпиона мира

В субботу, 10 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Франции. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.

Благодаря этой победе французы вышли в полуфинал Мундиаля и стали первым за 24 года действующим чемпионом мира, вышедшим в полуфинал ЧМ.

В 1998-м году сборная Бразилии вышла в полуфинал, а затем и в финал ЧМ после победы на Мундиале 1994 года. В финальном мачте ЧМ-1998 бразильцы уступили французам.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Франции встретится с Марокко. Матч состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

