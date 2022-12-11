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  4. Лучшая сборная? Франция успешно идет к защите титула чемпиона мира
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 04:30 |
256
0

Лучшая сборная? Франция успешно идет к защите титула чемпиона мира

Франция – первый за 24 года действующий чемпион, вышедший в полуфинал ЧМ

11 декабря 2022, 04:30 |
256
0
Лучшая сборная? Франция успешно идет к защите титула чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Франции. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.

Благодаря этой победе французы вышли в полуфинал Мундиаля и стали первым за 24 года действующим чемпионом мира, вышедшим в полуфинал ЧМ.

В 1998-м году сборная Бразилии вышла в полуфинал, а затем и в финал ЧМ после победы на Мундиале 1994 года. В финальном мачте ЧМ-1998 бразильцы уступили французам.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Франции встретится с Марокко. Матч состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Источник Opta
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