Льорис вышел на первое место по количеству матчей в сборной Франции

Матч четвертьфинала чемпионата мира Англия - Франция стал рекордным для вратаря французской национальной команды Уго Льориса.

Ветеран вышел на первое место в истории сборной Франции по количеству сыгранных матчей - 143 встречи. Кипер опередил известного в прошлом защитника Лилиана Тюрама.

Топ-5 замыкают Тьерри Анри (123), Оливье Жиру (118) и Марсель Десаи (116).

Most caps for France men's national team:



◉ 143 - Hugo Lloris

◎ 142 - Lillian Thuram

◎ 123 - Thierry Henry

◎ 118 - Olivier Giroud

◎ 116 - Marcel Desailly

◎ 114 - Antoine Griezmann



A new record. #FRA pic.twitter.com/RuhVdZ1cib