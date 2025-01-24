Трюк Дешама: предвестник триумфа или фиаско сборной Франции на ЧМ-2026?

В начале января одной из глобальных новостей в мировом футболе стало решение 56-летнего Дидье Дешама покинуть пост главного тренера сборной Франции после завершения срока действия его нынешнего контракта – в середине 2026 года, как раз после финальной части чемпионата мира, которая должна будет состояться на полях США, Мексики и Канады.

У тренеров всегда есть несколько способов уйти: добровольно или принудительно. И в истории сборной Франции примеров использования обоих случаев достаточно много. Впрочем, за последние пятьдесят лет только Анри Мишель (1988), Жерар Улье (1993) и Роже Лемерр покидали должность наставника «трехцветных» вследствие прямого увольнения. В 1992 году Мишель Платини, у которого на тот момент еще был действующий контракт с Федерацией футбола Франции (ФФФ), добровольно объявил об уходе в отставку после поражения от Дании (1:2) в третьем туре группового этапа Евро-1992, которое оставило «трехцветных» за бортом плей-офф. Тогда в общении с журналистами Платини заявил, что в любом случае завершил бы работу с национальной сборной: «Я принял это решение еще несколько месяцев назад». И в целом, Платини нет поводов не верить, так как после ухода из сборной Франции он и вовсе окончательно попрощался с тренерской карьерой, но остался в футболе, и впоследствии стал блестящим функционером, хотя с должности президента УЕФА ушел на фоне грандиозного коррупционного скандала.

Особо выделять стоит и случай с Лораном Бланом, который стал у руля сборной Франции летом 2010-го и до начала финальной части Евро-2012 продление контракта с которым со стороны Федерации футбола этой страны казалось абсолютно неизбежным. Но на турнире, который состоялся на полях Польши и Украины, «трехцветные» добрались лишь до четвертьфинала, где уступили будущему триумфатору – сборной Испании (0:2). На этом фоне у тогдашнего президента ФФФ Ноэля Ле Гре начали возникать сомнения о целесообразности пролонгации сотрудничества с Бланом, а когда стало известно об уходе из «Марселя» Дидье Дешама, функционер поручил помощникам тщательно проработать возможность назначения именно этого специалиста в преемники Блану. Лорану, по сути, не оставалось ничего, кроме как сберечь лицо, и добровольно подать в отставку, которая и была мгновенно утверждена.

Getty Images/Global Images Ukraine. 15 августа 2012 года. Дидье Дешам руководит «трехцветными» в матче против Уругвая

Все остальные наставники сборной Франции за последние пять десятилетий, как и в случае с Дешамом, досрочно принимали решения о завершении работы с главной командой страны. Когда Мишель Идальго стартовал на домашнем, победном и историческом («трехцветные» впервые в истории выиграли серьезный международный титул) чемпионате Европы-1984, он уже успел объявить о своем предстоящем уходе с должности, передав бразды правления командой своему помощнику Анри Мишелю. Следующие четыре года Идальго провел на посту технического директора сборной Франции, прежде чем ушел работать спортивным директором в «Марсель».

Аналогичная ситуация повторилась перед чемпионатом мира-1998 с Эме Жаке. Наставник еще в марте 1998-го, до старта домашнего для «трехцветных» мундиаля, заявил, что уйдет с должности по завершении турнира. Это придало, по мнению некоторых обозревателей, особую свободу и легкость наставнику в принятии решений, и всей команде, желавшей отблагодарить тренера за плодотворное сотрудничество. Более того, после ЧМ-1998 Жаке, как и Идальго, занял пост технического директора сборной Франции, на котором провел следующие восемь лет, прежде чем окончательно уйти на пенсию. Единственное принципиальное отличие между случаями с объявлениями об уходе Идальго и Жаке из сборной Франции, которые следовали заранее, заключается в том, что после второго новым наставником «трехцветных» должен был стать Жан Тигана, но тогдашний президент «Монако» Жан-Луи Кампора не отпустил специалиста, и имя нового наставника французской национальной команды все узнали уже после ЧМ-1998. К слову, им стал, как и вновь-таки в случае с Идальго, бывший ассистент ушедшего наставника – Роже Лемерр.

Также интересно, что в обоих случаях – как у Идальго, так и у Жаке – сборная Франции выигрывала крупный международный турнир перед тем, как окончательно попрощаться со своим главным тренером. Но это отнюдь не закономерность и уж тем более не гарантия успеха, а просто счастливая случайность…

В 2010 году Раймон Доменек, который работал во главе «трехцветных» с 2004-го, еще до поездки с командой на чемпионат мира, который проходил на полях Южно-Африканской Республики, знал, что турнир станет для него последним в этой должности. Еще с мая руководство ФФФ вело предметные переговоры с Лораном Бланом и успешно согласовало с «Бордо» вопрос компенсации за досрочный разрыв специалистом контракта с клубом с целью дальнейшего его перехода на работу в стан «трехцветных». В итоге Франция провалилась с Доменеком в ЮАР, заняв последнее место в группе А (с Уругваем, Мексикой и хозяевами первенства), и набрав только одно очко, а также став объектом многочисленных скандальных историй, заполонивших передовицы СМИ.

Совершенно не лучшим образом повлияло на результаты сборной Франции на Евро-2004, который состоялся на полях Португалии, и объявление об грядущем уходе со своего поста тогдашнего коуча «трехцветных» Жака Сантини. Специалист принял решение с сезона-2004/05 возглавить «Тоттенхэм», причем сделал это непосредственно посреди подготовительного цикла к европейскому чемпионату и на фоне предложений от ФФФ о пролонгации трудового соглашения еще до старта команды на Евро-2004. Возможно, именно поэтому французы нелепо и сенсационно проиграли в четвертьфинале сборной Греции (0:1), которая впоследствии с таким же минимальным счетом, не пропуская в свои ворота, обыграла в полуфинале чехов, а в финале – португальцев.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Дидье Дешам уже вошел в историю сборной Франции как наставник, который провел на своем посту наибольшее количество времени (на текущий момент чуть более 12,5 лет) с момента отмены так называемых тренерских комитетов, которая по решению ФФФ произошла в середине 60-х годов минувшего века. При этом, на момент планируемого ухода из сборной Франции Дешаму будет только 57 лет, что многими специалистами и болельщиками интерпретируется как возможность для Дидье в будущем снова вернуться на пост коуча «трехцветных».

Однако и здесь, пожалуй, стоит развенчать надежды поклонников тренерского таланта Дешама простым историческим фактом – с момента отмены тренерских комитетов ни один наставник не работал с «трехцветными» дважды. Да и те же Идальго с Жаке покидали должность коуча сборной Франции даже еще более молодыми, чем это планирует сделать Дешам – Мишель в 51 год, а Эме – в 56. Но ни один из них на главный «электрический стул» в национальной сборной впоследствии так и не вернулся, хотя и имел возможности лоббировать себя, будучи техническим директором сборной.

Что правда, в отличие от Идальго и Жаке, Дешам уже точно сделал то, что так и не удалось этим двоим его легендарным предшественникам – сперва выиграл крупный континентальный турнир (ЧМ-2018), а затем поставил победу на кон и попробовал отстоять звание сильнейшего (на ЧМ-2022 не хватило самой малости, ведь Франция дошла до финала, где лишь в серии пенальти проиграла Аргентине). Впрочем, на ЧМ-2026 Дидье получит еще один шанс принести своей стране «золото», если, конечно, французы не преподнесут никакой сенсации, и сумеют туда квалифицироваться…