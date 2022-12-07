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  4. А как же Мудрик? Арсенал заинтересован в подписании Роналду
Англия
07 декабря 2022, 16:40 |
995
7

А как же Мудрик? Арсенал заинтересован в подписании Роналду

Звездный португалец может стать одноклубником Александра Зинченко

07 декабря 2022, 16:40 |
995
7
А как же Мудрик? Арсенал заинтересован в подписании Роналду
Instagram. Криштиану Роналду

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Сообщается, что у Роналду есть предложения от клубов из МЛС и Саудовской Аравии. «Аль-Наср» предлагает португальцу невероятную зарплату – 200 млн евро за сезон, но как уже стало известно, Криштиану отказался от перехода в этот клуб.

Но на Криштиану также претендует и «Арсенал». «Канониры» могут заполучить форварда, поскольку, скорее всего, они будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что очень важно для Роналду.

К слову, ранее «Арсенал» активно проявлял интерес к Михаилу Мудрику, а также в составе команды уже играет украинский защитник Александр Зинченко.

Отметим, что Роналду недавно покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента.

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Комментарии 7
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Dfs2262ar
Нах він там потрібен? Воно скрізь тільки атмосферу робить гірше в команді!
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+3
introvert
Маячня.
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+2
PETP0
Кря кря
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0
ALM
Тільки не Роналду, бо тоді чемпіонства Арсеналу не бачити. Зараз йде ЧС, хай на ньому придивляються до молодих та перспективних
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0
Хутин Пуйло
Куда там какому-то Роналду до Мудрика, вы шо?
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-1
Igrok4
Після травми Жезуша Арсеналу потрібен форвард 
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-1
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