А как же Мудрик? Арсенал заинтересован в подписании Роналду

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Сообщается, что у Роналду есть предложения от клубов из МЛС и Саудовской Аравии. «Аль-Наср» предлагает португальцу невероятную зарплату – 200 млн евро за сезон, но как уже стало известно, Криштиану отказался от перехода в этот клуб.

Но на Криштиану также претендует и «Арсенал». «Канониры» могут заполучить форварда, поскольку, скорее всего, они будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что очень важно для Роналду.

К слову, ранее «Арсенал» активно проявлял интерес к Михаилу Мудрику, а также в составе команды уже играет украинский защитник Александр Зинченко.

Отметим, что Роналду недавно покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента.

🚨🔥 #Arsenal would like to join the race for #CR7. The #EPL club will try to convince the 🇵🇹 player, who already have on the table many options (especially from 🇸🇦&🇺🇸). #AFC



📌 As told, Cristiano #Ronaldo will decide his future only after the #WorldCup in Qatar. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/O55xGIhCFY