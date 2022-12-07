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  4. Им интересуются топ-клубы. У звезды РБ Лейпцига большой выбор будущего
Германия
07 декабря 2022, 14:20 |
512
0

Им интересуются топ-клубы. У звезды РБ Лейпцига большой выбор будущего

Йошко Гвардиол попал в сферу интересов «Челси», «Барселоны», «МЮ» и «Реала»

07 декабря 2022, 14:20 |
512
0
Им интересуются топ-клубы. У звезды РБ Лейпцига большой выбор будущего
Instagram. Йошко Гвардиол

Хорватский защитник немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол попал в сферу интересов многих топов-клубов.

За 20-летнего игрока борются «Челси», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

Интересно, что контракт футболиста с немецкой командой рассчитан до 2027 года. Но, стоит отметить, что в соглашении не прописаны отступные.

Сообщается, что трансфера Гвардиола обойдется клубам в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел 19 матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах и отметился 1 голом. Также Йошко выступает и на ЧМ-2022 по футболу в Катаре за сборную Хорватии, за которую провел все 4 игры на этом Мундиале.

Отметим, что в начале ноября был опубликован рейтинг лучших молодых защитников Европы в категории до 20 лет по влиянию на игру, где Йошко Гвардиол занял первое место.

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